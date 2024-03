Riaperto il presidio di polizia penitenziaria all’aeroporto di Venezia

«Dopo quattro anni di attesa, questa mattina è stato riaperto l’ufficio della polizia penitenziaria presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia». Ad annunciarlo, il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

«Il presidio è già pienamente operativo e consentirà di svolgere in modo più efficace e sicuro il servizio, peraltro mai interrotto, di traduzioni dei detenuti da e per gli istituti del Triveneto», spiega Ostellari. Nel solo anno 2023 sono stati 94 i condannati che sono transitati per lo scalo di Tessera, sempre scortati dagli agenti della penitenziaria. «Da oggi il loro lavoro sarà un po’ più semplice - conclude il sottosegretario -. Passo dopo passo, collaboriamo a migliore il sistema dell’esecuzione penale e ad assicurare che un compito difficile, come quello della custodia dei detenuti, sia svolto nelle migliori condizioni».