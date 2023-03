Apre l’Ufficio di Prossimità di San Donà: servizi gratuiti anche ai residenti di altri nove comuni

Uffici giudiziari più vicini ai cittadini. Venerdì 10 marzo verrà infatti ufficialmente aperto l’Ufficio di Prossimità di San Donà. Si tratta di uno sportello che fornisce consulenza e informazione per tutte quelle le funzioni giudiziarie che non prevedono, perlomeno nella prima fase, il supporto di un legale per accedere e attivare i servizi giudiziari che vengono erogati nell’ambito della ‘volontaria giurisdizione’.



L’Ufficio di San Donà farà da riferimento territoriale per altri nove comuni, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto D’Altino e Torre di Mosto, i cui residenti potranno gratuitamente accedere ai servizi dello sportello sandonatese.



«Nell’operatività, si tratta di un ampliamento delle attività già presenti a San Donà: il giudice di pace e lo Sportello per l’Amministrazione di Sostegno. Abbiamo voluto cogliere l’opportunità offerta da un bando regionale, in attuazione a precisi obiettivi nazionali che intendono avvicinare la giustizia al cittadino - spiega la vicesindaca e assessora alle Opportunità sociali Silvia Lasfanti –. San Donà e i comuni limitrofi si erano già convenzionati da molti anni con il Tribunale di Venezia per alcuni servizi. Abbiamo precorso i tempi e questo ci ha consentito di allargare il numero delle funzioni con pochissimo sforzo organizzativo. I servizi sono tutti gratuiti e averli vicino a casa è un grande vantaggio per i cittadini che non dovranno più recarsi a Venezia per le pratiche della volontaria giurisdizione».



Tra le varie attività previste ci sono l’aiuto nella compilazione della modulistica degli uffici giudiziari, la consulenza e il supporto sugli istituti di protezione giuridica come le tutele e le tutele dei minori, l’inoltro di pratiche per l’amministrazione di sostegno, le richieste di autorizzazione al giudice tutelare, quelle relative al rilascio di documenti validi per l’espatrio o la richiesta della nomina di un curatore speciale.



L'Ufficio di Prossimità di San Donà riceve esclusivamente su appuntamento il martedì 8:30-12:00 e 14:00-16:30 e il giovedì 8:30-12:00. Per fissare un appuntamento: tel. 0421.590205 oppure via mail scrivendo a: sportellosandona@adsvenetorientale.it