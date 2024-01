Uil Veneto: «Il fine vita è un tema etico, non politico: grazie a Zaia per averlo trattato»

Al di là dei risultati del voto in consiglio regionale, il sindacato Uil riconosce al governatore Luca Zaia il merito di aver voluto trattare la questione del suicidio medicalmente assistito. «Vogliamo ringraziarlo - fa sapere il segretario regionale Roberto Toigo - per aver posto il tema e averci messo la faccia. Come ha detto lui, è immorale che un Paese gestisca una partita così importante con una sentenza della corte costituzionale invece che con una legge».

Toigo evidenzia che «il dibattito post voto sulla proposta di legge non ci appassiona: adesso fioccano ricostruzioni, ipotesi, letture politiche, scenari di rottura sia nel centrodestra che nel centrosinistra, contrapposizioni e proiezioni sulla tenuta della Giunta regionale. Non ci uniamo a questo coro».

Importante, invece, ribadire la posizione del segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, che ne ha parlato a Mestre il 16 gennaio, giorno della votazione: «La scelta del singolo malato e sofferente deve essere un diritto», ha spiegato Bombardieri. «Io stesso - aggiunge Toigo - avevo auspicato che alle persone venisse data la libertà di scegliere. Senza entrare nel merito del voto del consiglio regionale», conclude, è stato giusto «mettere al centro della discussione un tema etico: purtroppo in tanti non l’hanno capito o, peggio ancora, lo hanno trasformato in un tema politico».