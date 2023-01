Ulss 4, dal 1° febbraio gli incontri per i familiari di giocatori d'azzardo

Cresce l'impegno del Servizio per le dipendenze dell’Ulss 4 contro il gioco d’azzardo. Oltre alla presenza dei gazebo nei mercati cittadini del Veneto orientale, dal 1° febbraio inizierà il nuovo percorso di gruppo per i familiari delle persone coinvolte in questa forma di dipendenza.

Vivere con una persona che gioca in modo sistematico può essere infatti molto difficile, sia sul piano relazionale che economico. In un ambiente protetto le famiglie dei “giocatori” potranno condividere con altre persone le proprie esperienze e difficoltà; il personale del Ser.D fornirà gli strumenti per fronteggiare la dipendenza da gioco.

La partecipazione agli incontri non prevede costi. Per informazioni ed iscrizioni contattare inviare una mail a gap@aulss4.veneto.it o contattare uno dei seguenti numeri di telefono: 334 6707087 oppure 334 1088586.