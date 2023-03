Un messaggio dalla Venezia del futuro: il 16 aprile #tuttincampo

Il video di HumanX per i 50 anni della Legge speciale. «Invertire la rotta di una città lasciata in balia dei turisti e trasformata in un'attrazione a pagamento, si può»

La città d'acqua sullo sfondo ha i contorni sfuocati, mentre al centro della scena un ragazzo con grandi occhi profondi e sbarrati lancia un messaggio dalla Venezia del futuro, con voce replicata da un'intelligenza artificiale. È il video realizzato dalla start up "HumanX" del co-fondatore Giovanni Balletta in collaborazione con Hanna Rudak, che a partire dalla creazione di un algoritmo ha generato un'immagine e un testo per catturare l'attenzione dei più giovani.

«Mi chiamo Shift e vengo dalla Venezia che stai contrubendo a costruire - spiega il ragazzo con il capo coperto dal cappuccio della grande felpa che indossa - La Venezia che conosci dal tempo in cui vengo io non esiste più. È stata trasformata in un'attrazione turistica a pagamento. Nel 2033 sono stati costruiti tunnel subacquei che collegano l'isola alla terraferma per il trasporto delle merci, dei rifiuti e dei lavoratori, affinché nulla turbi il divertimento dei nuovi padroni», in questo panorama fittizio. Il video realizzato in collaborazione con l'associazione 25Aprile ha l'obiettivo di sensibilizzare sui temi "caldi" e i nodi irrisolti della città lagunare, come residenzialità, lavoro e tutela dell'ambiente, avvicinando fasce di età e territori distanti tra loro, perchè, ammonisce Shift nel suo messaggio dal futuro, «tutto questo si può ancora evitare. Scendete tutti in campo il 16 aprile e fate sentire la vostra voce. Fate in modo che Venezia non rimanga solo un pallido ricordo e non si frantumi cadendo dalle mani di coloro che se la contendono».

Una comunicazione diretta e asciutta in gergo giovanile, con la quale HumanX ha deciso di contribuire al lancio del coordinamento presentato la settimana scorsa nella sede di Italia Nostra in campo Santi Apostoli, nato attorno all'anniversario della Legge speciale. Una modalità di finanziamento straordinario a tutela dell'ambiente, della fragilità e della comunità lagunare, che a partire dagli anni del Mose è stata totalmente dirottata verso la costruzione delle dighe mobili. Prima di allora quei fondi venivano destinati anche all'edificazione e alla manutenzione delle case. Se ora dovessero arrivare nuove risorse, come il Consiglio comunale ha chiesto all'unanimità, non è chiaro per quali finalità verrebbero spese. Venerdì intanto, mentre decine di persone erano all'opera per preparare manifesti e cartelli dell'evento del 16 aprile, al coordinamento ha aderito il Comitato Viale San Marco, che si aggiunge ad altre 17 sigle.