Un milione di euro per la manutenzione di 98 scuole della terraferma

Lavori di manutenzione al via in 98 scuole della terraferma per un milione di euro, approvati su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune Francesca Zaccariotto. Nei nidi Fiordaliso, Pinocchio, Melograno, Filzi e nella primaria Baracca è previsto anche il rinnovo dei certificati di prevenzione incendio.

La delibera contiene il progetto definitivo, comprensivo della fattibilità tecnica ed economica, che stabilisce una somma per interventi necessari a garantire il funzionamento degli immobili e per le manutenzioni straordinarie che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera. Vengono inoltre finanziati lavori puntuali in 5 istituti della terraferma. «La scuola è il luogo della formazione dei nostri ragazzi - commenta Zaccariotto -, ed è per questo che abbiamo sempre agito perché in queste strutture fosse garantito il massimo livello di sicurezza e di decoro». Le opere prevedono la riqualificazione della pavimentazione del nido Fiordaliso e del nido Pinocchio, le indagini e gli interventi sui marciapiedi per risolvere le infiltrazioni dalla pavimentazione al nido Melograno, gli interventi per l'eliminazione dell'umidità sulle pareti del centro cottura Filzi, e la ripassatura del manto di copertura e la dipintura esterna della primaria Baracca. Quest'ultimo è l'investimento economicamente più importante: è prevista una spesa di 175 mila euro. I lavori si svolgeranno in modo da limitare i disagi per gli studenti».