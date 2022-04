Un milione di lavori in 94 scuole, pavimenti nuovi al Cucciolo e al Melograno

Un milione di euro per la manutenzione degli edifici scolastici della terraferma. «In particolare rifaremo i pavimenti al Cucciolo e al Melograno e sistemeremo gli intonaci alla Valeri», annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Venezia, Francesca Zaccariotto. La decisione in giunta, dove sono stati approvati i lavori e il progetto definitivo (di fattibilità tecnica ed economica) per interventi di adeguamento, di ripristini funzionali e di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia scolastica della terraferma.

«Il progetto - spiega Zaccariotto - riguarda la manutenzione straordinaria delle 94 sedi scolastiche della terraferma e si articola in una parte di interventi per dare una pronta risposta a guasti imprevisti e imprevedibili che dovessero manifestarsi nell’anno scolastico e una parte per l’esecuzione di alcuni interventi puntuali quali la riqualificazione della pavimentazione degli asili nido Cucciolo a Favaro Veneto e Melograno a Zelarino, la revisione e il ripristino degli intonaci esterni e il trattamento dei ferri a vista ammalorati e successiva tinteggiatura di tutte le facciate della scuola primaria statale D. Valeri e dell‘infanzia statale E. Cornaro 2 a Favaro Veneto. Con questi particolari interventi, per un valore complessivo di 1 milione di euro (400 mila per le manutenzioni e i restanti per gli interventi straordinati puntuali) riusciremo a garantire la sicurezza, la funzionalità e la salubrità dei plessi scolastici, ma soprattutto avviare un programma di riqualificazione dei singoli edifici».

La Città metropolitana di Venezia a marzo ha indetto una gara per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici del territorio provinciale. Tra scuole e altri edifici di proprietà dell’ente tra cui ville, poli museali, caserme, circa un milione e 800 mila euro di interventi che verranno eseguiti nei prossimi mesi, nella maggior parte dei casi durante la pausa estiva dell’attività didattica.