Un semaforo manda in tilt il traffico nelle ore di punta

«Il malfunzionamento del semaforo di via Martiri della Libertà all'incrocio con il deposito Actv da settimane fa scattare il rosso agli automobilisti in transito anche in assenza di autobus che entrano o escono dal deposito. Nonostante varie segnalazioni, il problema è irrisolto da tempo, e provoca code e disagi, specie nelle ore di punta». I consiglieri del Partito Democratico hanno sottoscritto l'interrogazione del collega dem Alessandro Baglioni.

«Il semaforo all'intersezione tra via Martiri della Libertà e il deposito Actv - spiega Baglioni - è dotato di sensori che permettono si attivi solo nel momento in cui gli autobus hanno esigenza di entrare o uscire dal deposito. In assenza di autobus, infatti, il semaforo risultava costantemente verde per i veicoli in transito lungo via Martiri della Libertà, e il flusso di traffico veniva interrotto (con il passaggio del semaforo al rosso) solo nel momento in cui gli autobus arrivavano all'intersezione». Poi però le cose hanno iniziato a funzionare diversamente, afferma il consigliere.

«Da diverse settimane il semaforo si attiva ripetutamente - argomenta - interrompendo il flusso lungo via Martiri della Libertà anche in assenza di autobus in entrata e uscita dal deposito, creando disagi e code per gli utenti in transito, e aumentando il rischio di tamponamenti. Nonostante le varie segnalazioni il problema persiste. Questa intersezionee risulta particolarmente critica dal punto di vista della sicurezza, e dev'essere assicurata la regolarità del funzionamento del semaforo e la necessaria vigilanza affinché non ci siano violazioni». Si tratta di un punto in cui, dice Baglioni, le manovre di svolta a sinistra sono permesse solo ai mezzi di trasporto pubblico. «Per questo si interroga l'assessore (alla Mobilità Renato Boraso), per sapere come mai nonostante le varie segnalazioni e il lungo tempo trascorso, non sia ancora stato ripristinato il corretto funzionamento del semaforo di via Martiri della Libertà e il deposito Actv. Quando è prevista la soluzione del problema, per assicurare il corretto utilizzo dell'intersezione e prevenire comportamenti che possano creare pericolo agli utenti?».