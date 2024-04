All'ospedale di Portogruaro è nata l'unità di oncologia

Presa in carico dell’utenza multidisciplinare e integrata, collegamento diretto con l’Istituto Oncologico Veneto (IOV), attività aumentata del 25% nei primi mesi dell’anno corrente. L’oncologia di Portogruaro è ora un’unità operativa ospedaliera con un proprio responsabile: la dottoressa Concetta Raiti, impegnata da 23 anni in questa stessa oncologia.

La novità è stata formalizzata in questi giorni dal direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi: «Se in precedenza l’oncologia di Portogruaro era un servizio che svolgeva attività ambulatoriale e day hospital, ora è un’unità operativa a tutti gli effetti, con un proprio direttore, ha quindi una maggior autonomia gestionale ed operativa per poter incrementare ulteriormente i volumi di attività mantenendo l’elevato standard del servizio». «Uno dei miei obiettivi principali è mantenere e incrementare i “Percorsi Oncologici Multidisciplinari” con il coinvolgimento degli altri professionisti dell’azienda sanitaria, lo scopo è implementare la rete ed i collegamenti con i gruppi oncologici multidisciplinari della rete oncologica Vveneta, con lo Iov e il centro Hub di riferimento di Mestre - spiega Raiti -. Perché questo permette la presa in carico integrata e multidisciplinare del paziente e garantisce una maggior appropriatezza delle cure e personalizzazione dei trattamenti». Altro importante obiettivo è garantire la prossimità delle cure per evitare la migrazione sanitaria intra o extra regionale.