Ca' Foscari e Dolce&Gabbana insieme: gli studenti si sfidano per sviluppare nuovi progetti

Università Ca’ Foscari e Dolce&Gabbana insieme in una iniziativa di didattica innovativa che ha per protagonisti trenta studenti e studentesse dell'Ateneo veneziano: il CLab dal titolo “DG Cross-Cultural Awareness & Expertise”, al via oggi. Un laboratorio che ha al centro la comunicazione interculturale su cui gli studenti, divisi in gruppi, dovranno cimentarsi con proposte concrete, supportati da docenti, tutor e mentor.

I ragazzi approfondiranno temi come la responsabilità sociale e ambientale e la comunicazione interculturale e saranno coinvolti nel processo di sviluppo di progetti originali su sfide e problemi reali, attraverso la valorizzazione della creatività, utilizzando metodologie project based, come il design thinking. “DG Cross-Cultural Awareness & Expertise” punta da un lato a offrire alla componente studentesca un'esperienza di didattica innovativa, durante la quali misurarsi con sfide reali, dall’altro getta le basi di una collaborazione fra Ca’ Foscari e Dolce&Gabbana per migliorare il processo di innovazione grazie alla creatività e all’interdisciplinarità, sviluppare nuove idee e soluzioni sulla base delle sfide d’innovazione proposte, conoscere e far crescere giovani talenti. Tra tutti i progetti prodotti durante il laboratorio verrà selezionato quello del gruppo più meritevole, che verrà premiato durante un evento successivo che si terrà il prossimo autunno.