L'Università Ca' Foscari aderisce all'iniziativa M'illumino di meno per il risparmio energetico

L’Università Ca’ Foscari Venezia derisce anche quest'anno all’iniziativa M’illumino di meno per il risparmio energetico, promossa a livello nazionale dal programma radiofonico Caterpillar in programma per l’11 marzo 2022.

La campagna, che ques'tanno segue il tema "Pedalare, rinverdire, migliorare", ha avuto inizio nel 2005 ed è finalizzata a promuovere il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale attraverso il simbolico gesto di spegnere le luci non necessarie in un momento stabilito. L’Ateneo veneziano aderirà come ogni anno, spegnendo le luci non necessarie nelle proprie sedi dalle 18.00 alle 19.30 di venerdì 11 marzo.

Nello stesso settore, oltre alle iniziative condivise, Ca' Foscari propone anche due iniziative interne alla comunità cafoscarina.

La prima è il Contest Social “Rinverdiamo”, lanciato dall’Università. La sfida, per gli studenti di Ca’ Foscari, è raccontare il tema Rinverdiamoattraverso due immagini: “Un angolo verde dell’Ateneo che ti piace” e “Un’area dell’Ateneo che ti piacerebbe rinverdire e valorizzare”. Le foto dovranno essere poi pubblicate, dal 4 al 13 marzo, sui propri profili Instagram o Facebook, con i tag @cafoscari,@cfsostenibile e gli hashtag #milluminocafoscari #milluminodimeno. Verranno poi selezionati tre vincitori, che riceveranno dei premi. Per leggere il regolamento completo consultare la pagina dell’iniziativa (https://www.unive.it/pag/ 21022).

La seconda iniziativa riguarda le sedi del Campus Scientifico a Mestre. Dopo due anni di sospensione, dovuta alla situazione pandemica, riaprirà, proprio l’11 marzo, l’Orto in Campus. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare alle pratiche di sostenibilità, attraverso la riscoperta e l'applicazione di un approccio all'agricoltura che esplori e rispetti le funzioni ecologiche di un piccolo agro-ecosistema. Gli studenti che vorranno parteciparvi potranno iscriversi con il modulo che verrà pubblicato sulla pagina del progetto (https://www.unive.it/pag/ 17737/).