Cade in acqua dal moto pontone, finanzieri si tuffano per salvarlo

È caduto in acqua da un moto pontone e non è più riuscito a risalire. È stato tratto in salvo dalla guardia di finanza un 36enne di Chioggia, soccorso nelle acque prospicenti l'isola di Poveglia venerdì mattina.

L'uomo, dipendente di una ditta di logistica marittima, è stato raggiunto dai militari della sezione operativa navale di Chioggia mentre cercava di sostenersi a una cima collegata al moto pontone. Non riusciva a risalire a causa delle non favorevoli condizioni meteo marine. Non potendo prestargli soccorso tramite l’utilizzo del salvagente anulare, due finanzieri si sono tuffati in acqua riuscendo a portare il 36enne a bordo della vedetta. L'uomo, successivamente, è stato trasportato all'ospedale San Camillo degli Alberoni, dove si trova tuttora ricoverato per le cure mediche.