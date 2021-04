Un maxi uovo di cioccolato per gli ospiti della Francescon

Un maxi uovo di cioccolato fondente donato dalla Città di Portogruaro alla residenza per anziani "Francescon". È l’omaggio pasquale, a nome della comunità, consegnato dal sindaco Florio Favero alla presidente dell’Ipab Sara Furlanetto. Ad accompagnare il primo cittadino anche Riccardo Rodriguez, consigliere comunale con delega a disabilità e politiche della famiglia. La scambio è avvenuto nel parco esterno della struttura di Borgo San Gottardo. «L’uovo è un simbolo di rinascita - ha detto il sindaco - ed è un elemento fondamentale della Pasqua che ci apprestiamo a vivere domani. L’augurio è che possa essere l’inizio di un periodo di rinascita dopo quest’ultimo anno così difficile per tutti».

L’omaggio è stato realizzato con il contributo del segretario regionale dell’Inapli (Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria), Claudio Colavitti Mezzanel, di Portogruaro. «Ringraziamo l’amministrazione comunale per la sua costante presenza - spiega Furlanetto - e per quest’uovo che sicuramente sarà gradito dai nostri ospiti. Domani la cioccolata verrà distribuita tra i reparti in un giorno di festa tanto atteso da tutti gli anziani della residenza».