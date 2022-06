Esce "Quantum One", il nuovo album di Andrea Vettoretti accompagnato da un videoclip animato | VIDEO

Disponibile da ieri Quantum One, l'ultimo album del chitarrista e compositore trevigiano Andrea Vettoretti, già direttore artistico del Festival Chitarristico delle Due Città, la manifestazione musicale che unisce il territorio lagunare con quello della Marca.

Il nuovo progetto, prodotto da Paolo Dossena e pubblicato da Compagnia Nuove Indye, è frutto di un lavoro durato tre anni e riunisce al proprio interno importanti collaborazioni musicali (nel disco, infatti, con Andrea Vettoretti suonano Riviera Lazeri al violoncello e Fabio Battistelli al clarinetto ed è presente anche il “Grammy Award” Andrew York, co-autore ed interprete del brano Qubit) e scientifiche: grazie alla collaborazione con l’astrofisico Paolo Giommi (Agenzia Spaziale Italiana ed ONU) e con il divulgatore scientifico Fabrizio Marchi, il compositore trevigiano esplora le armonie sonore dello Spazio, unendole alla musica per creare un’unica, poetica energia. L’ascoltatore può così scoprire suoni primordiali come i 3° K emessi dopo il Big Bang, le stelle Pulsar, le “sinfonie” emesse da galassie come la Via Lattea oppure il suono dei buchi neri, chiamati QPOs.

La presentazione ufficiale del cd è avvenuta ieri sera, nel Giardino Musikrooms di Treviso, con un recital che ha visto Vettoretti alla chitarra, Lazeri al violoncello e Battistelli al clarinetto. A introdurre l'evento, inoltre, sono stati il fisico Francesco Cianci e il divulgatore scientifico Fabrizio Marchi. L'album Quantum One è disponibile sulle principali piattaforme digitali e nei migliori negozi musicali.

Il videoclip di Space is Freedom

A trainare l'uscita dell'album è il videoclip del brano Space is Freedom, un racconto animato realizzato da Danesh Shahpouri che narra il poetico viaggio dell’uomo attraverso lo spazio-tempo dell’universo.

Con la partecipazione del sound engineer Carmelo Avanzato e con il violoncello di Riviera Lazeri e il clarinetto di Fabio Battistelli, il singolo si conclude con la lettura del primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, interpretata dall’attrice Sabrina Impacciatore.

«La musica è il segnale più forte che l’uomo possa diffondere in armonia con il cosmo» racconta Vettoretti, riconosciuto caposcuola del “New Classical World”, un genere musicale che, partendo da una matrice classica, vira verso raffinate sonorità per coinvolgere pubblici più ampi.