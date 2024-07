Usif a Meloni: necessario garantire il diritto alla famiglia a tutto il personale del comparto difesa e sicurezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

L'Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) continua a sostenere le giuste rivendicazioni in tema di ricongiungimento familiare tra gli appartenenti al personale delle diverse Amministrazioni del Comparto Difesa e Sicurezza. Inoltre, in una prospettiva futura, auspichiamo che questa possibilità venga ulteriormente estesa a tutto il pubblico impiego, proprio al fine di garantire il diritto Costituzionale alla formazione della famiglia e della necessità di promuovere la bigenitorialità a tutela morale e materiale dei figli e al fine di garantire una maggiore stabilità e serenità al nucleo familiare. Abbiamo formalmente richiesto al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un intervento legislativo urgente che preveda il riconoscimento del ricongiungimento familiare a favore di tutto il Personale del Comparto. La testimonianza della collega, finanziere coniugata con agente della Polizia di Stato, fa emergere in maniera diretta e profonda, tutta la sofferenza e le difficoltà che quotidianamente molti dei nostri colleghi devono affrontare per cercare di “provare” a vivere una vita familiare “normale”. La separazione, non solo causa profondo dolore emotivo ma crea altresì innumerevoli complicazioni nella gestione stessa della vita quotidiana e della cura dei propri figli.

