Vacanze in salute: 5 milioni di euro per potenziare l'assistenza sanitaria sul litorale

Nell'estate 2023, con 22,2 milioni di presenze tra Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino, il numero di accessi ai punti di primo intervento dell'Ulss 4 ha superato ogni record: 27.891 da maggio a settembre. Ecco perchè quest'anno l'azienda sanitaria investirà oltre cinque milioni di euro nel programma “Vacanze in salute”, grazie anche al finanziamento disposto dalla Regione Veneto, per migliorare ulteriormente l’assistenza per i turisti ma anche per i lavoratori stagionali e pendolari.

Tra le prime novità, i punti di primo intervento saranno collegati a più servizi, come ad esempio l’attivazione del servizio di radiologia a Bibione, la sala gessi e l’ambulatorio ortopedico a Jesolo, per fornire una risposta immediata e più completa agli inconvenienti più ricorrenti dell’estate ad iniziare dai traumi, contusioni, piccole lesioni. Non mancheranno poi il servizio di interpretariato, il raddoppio delle ambulanze nelle 24 ore, nuova postazione per l’emergenza ad Eraclea mare e, altra novità, un programma ancora più ricco di manifestazioni di informazione e prevenzione per i turisti.

Bibione

Il punto di primo intervento di via Maja è attivo dal 20 aprile nelle 12 ore con ambulanza e relativo equipaggio; dal 1° maggio è stato implementato il personale infermieristico con infermiere triagista; dal 20 maggio sarà dotato di una seconda ambulanza e svolgerà attività nelle 24 ore. Dal verrà attivato un ambulatorio di assistenza primaria diurna per turisti in modo tale da gestire nell’immediato, in tempi ridotti, le richieste di minore entità come i codici bianchi. La novità 2024 in questa struttura è l’attivazione di un servizio di radiologia per poter gestire nell’immediato pazienti che in passato venivano inviati nella radiologia ospedaliera di Portogruaro; in questo caso il servizio prevede la radiografia effettuata in loco e la refertazione emessa praticamente in tempo reale, a distanza, dall’ospedale. Confermato il servizio di dialisi per turisti.

Caorle

Il punto di primo intervento in via Riva dei Bragozzi dal 1° maggio è potenziato con il medico nelle 24 ore e viene implementato il personale infermieristico con infermiere triagista. Dal 20 maggio al 16 settembre sarà in servizio una seconda ambulanza con relativo equipaggio in orario diurno. Turisti che necessitano di un’assistenza infermieristica di base (come iniezioni, bendaggi e altro) potranno farlo con propria impegnativa in un ambulatorio dedicato.

Eraclea

La spiaggia di Eraclea mare per l’estate 2024 avrà un’area dedicata interamente all’assistenza sanitaria ai turisti posta tra viale dei Fiori e via Marinella. Nei pressi dell’elisuperficie sono in allestimento una postazione per l’emergenza dove nei fine settimana di alta stagione si prevede la presenza di un medico di medicina turistica. Sempre in quest’area dal 1° giugno al 10 settembre sarà attiva per le emergenze una postazione con ambulanza in orario diurno.

Jesolo

Dal punto di primo intervento avanzato di questo litorale è attiva tutto l’anno la seconda ambulanza nelle 24 ore. Le novità consistono nella trasformazione da attività sperimentale a strutturale (per l’estate) di un ambulatorio di medicina turistica che, nei mesi più affollati, potrà gestire in tempi ridotti i pazienti con problemi di minore gravità. Come a Caorle, i turisti che necessitano di un’assistenza infermieristica di base potranno farlo in un ambulatorio dedicato. Altra novità è l’attivazione di un ambulatorio ortopedico già sperimentato nel 2023, e a questo verrà affiancata l’attività di una sala gessi allo scopo di gestire, in velocità e in loco, i traumi minori. Confermato il servizio di dialisi per turisti.

Cavallino Treporti

Il punto di primo intervento al 1° maggio è attivo nelle 24 ore anche con implementazione del personale infermieristico con infermiere triagista; dal 20 maggio avrà a disposizione una seconda ambulanza in orario diurno con relativo equipaggio e si prevede inoltre l’attivazione di una postazione di continuità assistenziale per turisti.

San Donà a Portogruaro

Per far fronte ai bisogni di salute più complessi/gravi che aumentano durante l’estate è prevista un’implementazione di personale anche negli ospedali di San Donà e di Portogruaro, in particolare nei pronto soccorso, servizi di emergenza e aree chirurgiche.