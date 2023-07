Chioggia, vacanze sicure: realtà aumentata per i soccorritori, ambulatorio turistico a Isola Verde

Nell’ambito del progetto “Vacanze Sicure” per l'area balneare di Chioggia-Sottomarina, anche nel territorio di località Isola Verde l'Ulss 3 Serenissima potenzia i servizi sanitari e di emergenza-urgenza. Da oggi, sabato 1 luglio, sono attivi un servizio di assistenza sanitaria di base, con un ambulatorio di Medicina Turistica, e un presidio con ambulanza. Entrambi i servizi, che restano operativi fino alla fine del mese di agosto, hanno trovato la loro collocazione all’interno dell’Isamar Holiday Village, grazie ad un accordo di collaborazione condiviso e sostenuto anche dal Comune di Chioggia.

«L’ambulatorio di Medicina Turistica - spiega il direttore del Distretto, Carlo Longato - sarà attivo tutti i giorni nella fascia oraria 15-19: potranno accedervi tutti i villeggianti di località Isola Verde, e quindi tutti gli ospiti dell’Isamar Holiday Village, ma anche i turisti che alloggiano all'esterno della struttura, che potranno accedere previo check all’ingresso del Villaggio stesso». Il servizio di ambulanza sarà presente nel medesimo periodo, in orario diurno, dalle 8 alle 20, con l’obiettivo di garantire i soccorsi con tempistiche le più celeri possibili. Anche in questo modo si potrà ovviare ai possibili rallentamenti dovuti alle strade spesso intasate dal traffico.

Nella mattinata di oggi, i responsabili del servizio hanno verificato la corretta attivazione dell'ambulatorio e del punto con autoambulanza. Anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, è passato a salutare e ringraziare gli operatori: «Ancora una volta si è dimostrato - ha sottolineato - quanto importante sia far squadra per il bene della collettività. A Isola verde c’era la problematica legata agli interventi delle ambulanze del Suem118: come amministrazione abbiamo dato il nostro contributo e insieme a tutti abbiamo risolto. Ora le ambulanze della croce verde giungeranno a Isola Verde in pochissimo tempo».

"Vacanze Sicure 2023" a Chioggia

Anche a Chioggia è attivo il progetto Vacanze Sicure che prevede, tra l'altro, "ambubike" e realtà aumentata per i soccorritori, percorsi dedicati a chi ha un malore, volo notturno dell'elisoccorso.

Il potenziamento estivo delle attività di emergenza-urgenza, e più in generale dei servizi sanitari per la popolazione e per i turisti, sono ormai a Chioggia e a Sottomarina una tradizione consolidata. Tra le novità presentate nel progetto "Vacanze Sicure 2023", c'è il volo notturno dell'elisoccorso: l'elicottero del Suem118 da quest'anno potrà infatti utilizzare l'elisuperficie delloOspedale di Chioggia, garantendo un presidio sanitario fondamentale, anche dopo il tramonto. Insieme ad ambulanze, automediche, moto e quad di soccorso, viene introdotta quest'anno, tra i mezzi utilizzati per i soccorsi, l'"ambubike": si tratta di una bicicletta a pedalata assistita, di cui saranno dotati per la prima volta gli operatori, permetterà loro interventi più puntuali e rapidi, in particolare in area balneare, sulla spiaggia, sulla battigia.

Tra le novità tecnologiche, spicca l'adozione di speciali visori per la realtà aumentata: indossati dai sanitari, permettono all'operatore che interviene su un soccorso o su un malore di trasmettere in tempo reale le immagini di ciò che vede; gli consentono inoltre di dialogare in modalità biunivoca con l'ospedale e con lo specialista di riferimento. Attraverso questi speciali visori, il luogo del soccorso e il paziente infortunato vengono collegati in tempo reale con l'assistenza medica necessaria.

Altrettanto importante l'introduzione di un nuovo protocollo per la gestione del paziente che è vittima di un problema cardiologico: «Abbiamo costruito intorno al paziente - ha sottolineato il primario del Pronto Soccorso, Andrea Tiozzo - una vera e propria rete, con un programma di monitoraggio anche successivo al malore, dentro il quale gli esami necessari vengono programmati e garantiti in via automatica». Il Progetto "Vacanze Sicure 2023" ripropone ai Bagni Ascot, Astoria, Stella Maris e Smeraldo i punti infermieristici con personale addestrato; a questi si aggiungono i due ambulatori di medicina turistica all'Ascott e ad Isola Verde. Tra i potenziamenti ospedalieri, anche il punto di pronto soccorso odontoiatrico.