Nell'Ulss 3 al via le vaccinazioni per i nati dal '37 al '30, prenotazioni anche via web

Otto classi di anziani, e cioè i nati dal '37 al '30, verranno vaccinati nei prossimi giorni e possono aderire per via telematica o attraverso il CUP. Mentre prosegue infatti la vaccinazione rivolta alla popolazione anziana in via ordinaria con modalità di invito postale per classi di età, l'Ulss 3 ha avviato la vaccinazione degli anziani delle classi dal '37 al '30 con una modalità differente da quella utilizzata fin qui: per questi utenti è aperta l'adesione online alla vaccinazione tramite il programma di prenotazione diretta web, e i soggetti che intendono vaccinarsi possono farlo scegliendo sede, giorno e orario dal Sito dell'Ulss 3 Serenissima, sezione "Info Covid-19 e vaccino".

La nuova proposta per gli anziani dal '37 al '30 inaugura quelle che saranno le nuove modalità di "vaccinazione di massa" che l'Ulss 3 Serenissima sta affinando in vista del momento in cui saranno disponibili un numero superiore di vaccini. Potenziate anche le sedi: le sedi vaccinali messe a disposizione per questo specifico programma '37-'30 sono al momento l'ospedale dell'Angelo a Mestre, l'ospedale Civile di Venezia, il palazzetto dello sport di Camponogara, l'ospedale di Dolo, l'ospedale di Chioggia e il nuovo punto Aspo al porto di Chioggia.