Vaccino, sessioni per i bambini anche a Santo Stefano

«Più di cinque milioni di dosi somministrate: i vaccini anti Covid19 sono sicuri, e sono l’arma in più per difendere i nostri bambini» lo dicono insieme i quattro primari di Pediatria dell'Ulss 3 Serenissima. Il loro è un appello congiunto, forte e chiaro, ai genitori, perché scelgano presto per i loro bambini la vaccinazione, cogliendo l'opportunità offerta dalla programmazione dell'Ulss 3 Serenissima, che nel frattempo apre ulteriori sessioni vaccinali "dedicate" ai bambini nella fascia 5-11 anni.



I primari fanno riferimento ai dati raccolti a livello internazionale: «Circa 850mila bambini si sono ammalati di Covid19 - scrivono - e 8.750 hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero». E questo è accaduto quando ancora la frequenza dei casi in pediatrica era più ridotta. Firmano l'appello Paola Cavicchioli, primario pediatria di Mestre, Massimiliano De Bortoli, che guida la pediatria di Dolo-Mirano, Luca Livio, che dirige la pediatria di Venezia, e Andrea Cattarozzi, primario pediatria di Chioggia.

Intanto l'Ulss 3 Serenissima rilancia la sua proposta ai genitori, con ulteriori sessioni "dedicate" alla vaccinazione dei bambini: «Ci siamo, e siamo pronti ad accogliere i nostri utenti più piccoli - sottolinea il direttore generale Edgardo Contato - anche a Santo Stefano, l'ultimo dell'anno e nelle prossime domeniche. Oltre ai percorsi pensati per i bambini, utili a rendere più leggero l'appuntamento con la somministrazione della dose, offriamo orari specifici e una serie di aperture straordinarie».