I dentisti veneziani: «Pronti a somministrare il vaccino ai cittadini»

Dentisti veneziani pronti a somministrare il vaccino anti Covid all’interno dei centri individuati dalle strutture che gestiscono l’emergenza coronavirus. La disponibilità segue a ruota il via libera arrivato nei giorni scorsi dal ministero della Salute dopo l'incontro con Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) e Commissione albo odontoiatri nazionale. «Gli iscritti di Andi Venezia sono pronti a dare “manodopera” su base volontaria. Alla sede provinciale sono già arrivate le prime email di colleghi che si rendono disponibili alla somministrazione del vaccino nelle sedi individuate dalle Ulss o comunque dagli organismi che gestiscono l’emergenza sanitaria in atto – spiega il presidente di Andi Venezia, Filippo Stefani - Per noi è una vera e propria chiamata alle armi».

Una lettera di disponibilità è stata inoltre inviata in tal senso al presidente della regione Veneto Luca Zaia dal coordinamento regionale di Andi. «Abbiamo detto alla regione che noi ci siamo e che, in sostanza, ci tengano in considerazione - prosegue Stefani - Nei prossimi giorni ci confronteremo con gli oltre 400 dentisti iscritti in provincia». «Siamo certi che i colleghi risponderanno numerosi. Come dentisti – evidenzia il vicepresidente di Andi Venezia, Luca Dal Carlo - avvertiamo, per certi versi, un debito di riconoscenza verso la popolazione avendo noi in buona parte già ricevuto il vaccino in quanto facenti parte del personale sanitario».