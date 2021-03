Mirano, pronta la sede di via Matteotti per i vaccini contro il Covid

La sede vaccinale dell’ex-bocciodromo in via Matteotti 46 a Mirano è pronta e mercoledì 3 marzo inizierà la sua attività. I lavori di adeguamento dello stabile alla nuova funzione, iniziati il 28 gennaio, dopo il sopralluogo dei tecnici dell’Ulss 3, che hanno fornito le linee guida, si sono conclusi proprio oggi.

Molti i cittadini che hanno prestato il proprio aiuto, tra cui in particolare i volontari della Protezione civile che sono stati fondamentali per molti degli interventi, in particolare per lo sgombero dell’edificio e l’allestimento della nuova conformazione. Il Rugby Mirano, con i suoi tesserati, ha contribuito a ridipingere gli spogliatoi dello stabile e si è occupato di sistemare il verde che lo circonda. L’associazione Cuore Amico ha donato il defibrillatore per la struttura. Trivengas srl e Gasparini Spa hanno fornito gratuitamente le coperture per le ringhiere che contornavano le vecchie corsie di gioco. Frigor Revision srl ha fornito gratuitamente la consulenza per la sistemazione del boiler dell’edificio. «Credo – ha sottolineato il sindaco di Mirano, Maria Rosa Pavanello – che organizzare bene la campagna vaccinale sia l’azione prioritaria rispetto a tutto. Questi lavori hanno anche permesso il recupero della struttura dell’ex-bocciodromo, che versava in cattive condizioni e che ora, finite le vaccinazioni, potrà tornare a essere utilizzata dai cittadini».