Ulss 4, influenza: tre open day per vaccinarsi gratuitamente

Continuano ad aumentare le persone contagiate dall’influenza e con essa anche i flussi nei pronto soccorso e parallelamente i ricoveri ospedalieri. Si tratta in gran parte di persone fragili ma non solo, molte della quali con insufficienza respiratoria determinata dalla stessa forma influenzale.

«L'arma più efficace per ridurre il rischio di forme più gravi dell’influenza è la vaccinazione – spiega il direttore del dipartimento di prevenzione dell'ulss 4, Anna Pupo - che é raccomandata vivamente alle persone fragili, agli over 65, ai bambini e alle donne gravide e ovviamente al personale impiegato nelle attività di primario interesse collettivo, come chi lavora nella sanità, nella pubblica amministrazione, forze dell’ordine, insegnanti, autisti del trasporto pubblico. C’è ancora tempo per vaccinarsi, le nostre strutture saranno aperte in via straordinaria per offrire il vaccino a chi non l’ha ancora fatto».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Per la campagna antinfluenzale l’Ulss 4 ha acquistato circa 50mila dosi di vaccino. Di queste, circa 45mila sono state somministrate. L’attività maggiore è stata svolta dai medici di medicina generale, i quali hanno ricevuto circa 43mila dosi di vaccino, le altre sono state distribuite e somministrate dagli ambulatori del servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 4, dai centri servizi residenziali e dalle farmacie territoriali. Il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 ha organizzato tre open day per la somministrazione dell’antinfluenzale con la possibilità di effettuare anche il vaccino anti covid. In occasione delle tre aperture straordinarie sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione e gratuitamente: venerdì 12 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 all’ospedale di Jesolo; sabato 13 gennaio dalle 8.30 alle 12 a San Donà di Piave nella sede del dipartimento di prevenzione in via Trento 17 e sempre sabato 13 gennaio dalle 8.30 alle 12 a Portogruaro in via Zappetti 23 (ex Silos).