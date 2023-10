Ulss4, al via la campagna vaccinale contro l'influenza: pronte 49.500 dosi

Per l’occasione sono scesi in campo i direttori delle unità operative ospedaliere e del territorio, ma anche i sindaci. La gran parte di loro si è subito vaccinata contro l’influenza e contro il Covid-19 in quanto la vaccinazione può essere contestuale. Oggi è iniziata la campagna antinfluenzale 2023-2024 nell’Ulss 4.

L’azienda sanitaria ha acquistato 49.500 dosi di vaccino, poco più di quelle somministrate l’anno scorso (49.200), e l'obiettivo è proteggere almeno il 65% della popolazione over 65 e raggiungere il maggior numero di cittadini considerati “fragili” sotto i sessant’anni che, in caso di contagio, sono esposti allo sviluppo di gravi forme di influenza. La principale attività di vaccinazione verrà svolta dai medici di famiglia che riceveranno complessivamente 43mila dosi (40mila sono già a destinazione); inoltre 500 dosi sono a disposizione dei pediatri, 2mila di strutture residenziali per anziani e non autosufficienti e le rimanenti 4mila verranno utilizzate dall’Ulss 4 per vaccinare il proprio personale. «Oltre alle categorie elencate che ogni ricordiamo perché in caso di contagio sono le più esposte a gravi problemi fisici – ha spiegato il direttore del dipartimento di prevenzione, Anna Pupo – ricordo che la vaccinazione è fortemente raccomandata anche alle donne in gravidanza ed ai bambini in età compresa tra 2 e 6 anni, per loro è a disposizione il vaccino in formato spray nasale, molto efficace e gradito sia dai bambini che dalle mamme, lo somministrano esclusivamente i pediatri di libera scelta». Grazie alle buone condizioni meteo di questo autunno l'epidemia influenzale non è ancora iniziata. La curva epidemica inizierà ad evidenziarsi a dicembre e il picco dei contagi è previsto a febbraio.