A Venezia arriva "L’Observatoire", il vagone letto con interni progettati dall'artista JR | VIDEO

Il leggendario Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe riscrive la storia con L’Observatoire, un vagone letto privato ed esclusivo, disegnato dal famoso artista JR, presentato all’interno di un progetto unico del suo genere in occasione della Biennale Arte di Venezia.

Tra il 17 e il 22 aprile 2024, il Venice Simplon-Orient-Express offrirà al pubblico l’occasione unica di sbirciare all’interno di questa carrozza storica attraverso diversi punti di osservazione presenti sui finestrini e scoprire così la visione e il progetto di JR che si snoda attraverso diversi ambienti, tra cui una camera da letto, un bagno privato, un’area lounge, una biblioteca e una sala da tè segreta. Indizi nascosti e dettagli quasi invisibili si celano all’interno di un sofisticato intarsio e di spazi evocativi, pensati per risvegliare la curiosità e l’immaginazione negli osservatori.

Questo nuovo vagone letto rappresenta un ulteriore traguardo nella storia del leggendario treno perché diventerà la carrozza più spaziosa a bordo e offrirà agli ospiti una vera esperienza immersiva in movimento, da vivere mentre attraversano l’Europa a bordo del Venice Simplon-Orient-Express.

Dal 17 al 19 aprile, L’Observatoire sarà esposto in Fondamenta San Giovanni (Hotel Cipriani, A Belmond Hotel, Venice) e sarà aperto al pubblico dalle 14.00 alle 17.00. Dal 20 al 22 aprile, invece, stazionerà a Riva dei Sette Martiri e sarà visitabile ogni giorno, dalle 11.00 alle 18.00.

La storia

Il visionario James B. Sherwood fondò Belmond nel 1976, quando acquisì l’Hotel Cipriani, uno dei simboli di Venezia. Il suo obiettivo era riportare in vita “l’età dell’oro dei viaggi” e l’anno seguente ci riuscì con il treno Venice Simplon-Orient-Express, che iniziò ad assemblare acquistando due vagoni letto originali durante un’asta di Sotheby’s a Monte Carlo. Una volta composto da 17 carrozze restaurate con la massima cura e maestria, il Venice Simplon-Orient- Express partì per il suo primo viaggio in direzione Venezia nel maggio del 1982. L’arrivo dell’iconico treno nella laguna fu accolto da una festa in grande stile all’Hotel Cipriani, dove due carrozze furono staccate ed esposte di fronte a Piazza San Marco per essere ammirate dai veneziani e da tutti i visitatori. Consolidando la sua posizione di leader nel perpetuare l’arte del viaggio e continuando a infondere nuova linfa vitale, il Venice Simplon-Orient-Express porta ora a Venezia L’Observatoire di JR, 42 anni dopo che il signor Sherwood aveva esposto in laguna la carrozza ristorante Étoile du Nord e uno dei vagoni letto.