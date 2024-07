L'oasi naturalistica Val Grande di Bibione apre ai visitatori

Alle 8 di lunedì 8 luglio l’oasi naturalistica Val Grande di Bibione apre i suoi cancelli a coloro che da sempre attendevano di poter passeggiare in questo luogo fatato, un’area di oltre 300 ettari - fino a oggi non accessibile in quanto privata - in cui lecci centenari, piante rare e laghi di varie superfici convivono con una ricca fauna allo stato brado.

Per il momento il numero di ingressi è limitato a 200 persone al giorno, ma il passo è fatto ed è motivo di orgoglio ed emozione nell’estate 2024 di Bibione. Inizialmente l'apertura era prevista a settembre, ma l'organizzazione è riuscita ad anticipare. Le centinaia di richieste da parte di turisti e residenti hanno permesso di bruciare i tempi e arrivare a un’apertura anticipata di due percorsi all’interno dell’area: il sentiero della Molinella e il sentiero archeologico che lambisce Mutteron dei Frati, sito interessato da importanti scavi che stanno facendo emergere i resti di un’antica villa romana eccezionalmente conservata proprio grazie all’ambiente naturale che l’ha protetta nei secoli. Fino a settembre, ammesse massimo 200 persone al giorno. I sentieri disponibili da lunedì 8 luglio in fruizione autonoma.

Il parco

All’interno del parco i visitatori possono immergersi un’area in cui regna il silenzio, o meglio il suono della natura e il profumo intenso della vegetazione, fondamentale sarà rispettare i sentieri delimitati da staccionate e corde oltre che ricordare sempre che si sta entrando in un sito definito Zona di Protezione Speciale e interessato da un Sito di Interesse Comunitario. I comportamenti ammessi e no sono specificati da cartelli all’ingresso della valle. Il progetto dell’Oasi Naturalistica Val Grande è una rarità anche dal punto di vista dei suoi protagonisti, ovvero gli operatori turistici di Bibione rappresentati da Bibione Live-Consorzio di Promozione Turistica e dal suo presidente Andrea Anese, il Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione guidato dal sindaco Flavio Maurutto, Bibione Spiaggia presieduta da Gianfranco Prataviera e oggi gestore di Val Grande. Imprescindibile il rapporto di collaborazione con la famiglia Ferri de Lazara che ha custodito Val Grande attraverso i decenni.