Inaugurate ufficialmente "Las Meninas" in piazza San Marco: «Grazie a chi critica»

Un plateatico del Gran Caffé Chioggia, in piazzetta San Marco, gremito stasera per l'inaugurazione ufficiale della mostra di Manolo Valdés Las Meninas a San Marco, organizzata dalla Galleria d'arte Contini, alla presenza dell’artista. Mostra organizzata in collaborazione con il Comune di Venezia, Vela S.p.a. e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna. Oltre alle "Meninas" le damigelle esposte in piazzetta San Marco, ispirate al dipinto di Diego Velàzquez esposto al Prado e al centro delle attenzioni in queste settimane, la mostra include anche Butterflies, che esplora il tema delle farfall, esposta poco distante, lungo Riva Ca' di Dio; e Diadema collocato nell’Arsenale.

Per il Comune di Venezia è intervenuta la consigliera comunale con delega alla Cultura Giorgia Pea, che ha ringraziato i presenti per aver confermato la bontà dell'iniziativa: «Un'invasione d'arte, un sogno che si realizza per l'artista - ha detto - a fronte anche del versamento di una somma cospicua, per l'accoglienza e per la sicurezza in Piazza San Marco, che resterà anche quando queste sculture purtroppo se ne dovranno andare». Emozionato anche il gallerista Stefano Contini, promotore dell'iniziativa, che, da toscano trapiantato a Venezia, realizza «un sogno» ha spiegato. E che senza ironia ha ringraziato tutti coloro che hanno criticato la mostra, perché hanno consentito all'iniziativa di finire nei giornali di tutto il mondo: «Continuate a farlo, per favore, a noi fa molto piacere». Sia il Comune sia la Galleria hanno ringraziato il Soprintendente, presente, per aver compreso il valore artistico dell'iniziativa e non aver posto veti. Sono intervenuti anche i rappresentanti degli sponsor della mostra, Banca Ifis e Generali. L'artista, ringraziando tutti per la possibilità di esporre qui e per l'accoglienza, ha ricordato un suo incontro con Emilio Vedova, a Venezia, tanti anni fa.

"Las Meninas", 13 statue disposte in fila in piazzetta San Marco, sono state installate in piazza il 28 marzo scorso, suscitando da subito curiosità, foto e qualche polemica da parte di chi le riteneva poco adatte al luogo, o foriere di altre mostre simili. Sono in ogni caso sculture che sono già state esposte in molte piazze e strade del mondo, a partire da Madrid. Il sindaco Luigi Brugnaro aveva comunque già stoppato le critiche, spiegando che la mostra era stata approvata dalla Soprintendenza, e aveva poi chiarito che si trattasse di un'operazione anche commerciale: «A me sembrano molto belle le statue - ha detto martedì scorso in conferenza stampa - una viene donata a Venezia, con un valore di circa 500 mila euro, più 120mila euro in contanti. Facciamo un appello, se qualsiasi artista ha 620 mila euro da dare al Comune per esporre le proprie opere ce lo faccia sapere che noi lo prendiamo assolutamente in considerazione». La cifra di 620 mila euro non tiene in realtà conto dei costi di gestione e collocazione, inclusi nei 122 mila euro che la Galleria Contini ha versato a Vela spa, e del fatto che il valore stimato di 500 mila euro, per la statua donata, non trovi per ora riscontro nel mercato. La mostra chiuderà il prossimo 16 giugno in piazza San Marco, le altre due sculture resteranno invece esposte per tutta l'estate.