Un ottimo 2022 per Valecenter: vendite in crescita del 29%

Anno nuovo, tempo di bilanci al centro commerciale Valecenter: lo shopping center di Marcon, gestito da Multi Italy, ha chiuso il 2022 con una percentuale di crescita del numero di visitatori del 20% e delle vendite del 29% rispetto al 2021.

Numeri positivi, avvalorati dai risultati emersi in ambito retail con il collocamento nel centro commerciale di nuove insegne per oltre 3.500 mq di prestigiosi brand come Sinsay con il suo primo store fisico italiano, la catena di negozi di scarpe più grande d'Europa Deichmann, Miluna - eccellenza italiana dal 1966, AC Maison, Bata con tante offerte e collezioni esclusive, ODStore con le sue prelibatezze dolciarie, ToastHouse - catena specializzata in toast, la fashion boutique Take Off e Premiata Erboristeria/Bottega Verde con i suoi migliori prodotti erboristici naturali.

Il 2022 è stato un anno di concorsi e fantastici premi grazie a La Vale, la virtual card di Valecenter, e il 2023 non sarà da meno. Oltre 2.000 persone hanno già attivato la card su LaVale.it o sul sito valecenter.it, oppure presso l’InfoPoint del centro commerciale, per sfruttare tutti gli imperdibili vantaggi che continueranno anche quest’anno. Anche il 2023 è partito con un forte incremento di affluenze, registrando un +30% rispetto al gennaio dello scorso anno. Nei prossimi mesi sono previste nuove importanti aperture di punti vendita.