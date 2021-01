Enogastronomia, si vota per il personaggio dell'anno: tra i finalisti c'è Vanni Berna

Le eccellenze del food e dell'enologia si sfidano in questi giorni in occasione delle finali del premio Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza, a cui concorre anche il "nostro" Vanni Berna: contitolare dell'enoteca Le cantine dei dogi, a Mirano, Berna è tra i finalisti della categoria "sala e hotel", una delle sezioni in cui si divide il premio (le altre sono cuochi, pizzaioli, pasticceri, barman e opinion leader).

Berna, che è anche fondatore e organizzatore degli eventi La Grande Festa del Vino e Bollicine in Villa, è stato scelto dalla redazione di Italia a Tavola fra i 36 personaggi più influenti in questo settore e, dopo aver passato i primi due turni, è tra i 6 finalisti per il sondaggio: già un bel risultato, visto che il premio mette in risalto il peso delle diverse figure negli specifici campi della eno-gastronomia.

Ora si apre il terzo turno, ovvero la fase conclusiva, a cui chiunque può partecipare esprimendo la propria preferenza (fino a un massimo di 3 per ciascuna delle 6 categorie). Per votare basta accedere a questo link nel sito di Italia a Tavola, fare la propria selezione e, dopo aver selezionato "non sono un robot", cliccare sul pulsante "Invia preferenze".

Con questa votazione Berna punta ad un nuovo successo dopo aver già ricevuto, nel 2020, il prestigioso premio Food & Drink Awards “Wine Retailer of the Year – Veneto” da parte di LUX Life Magazine.