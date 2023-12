La nuova spiaggia di Jesolo: approvata dal consiglio comunale la variante al piano dell'arenile

Il consiglio comunale ha approvato la variante al piano particolareggiato dell’arenile, che ridisegna con un nuovo volto la spiaggia di Jesolo.

Il progetto prevede l’accorpamento dei settori che passeranno dagli attuali 31 ai futuri 16, che vengono ora definiti “unità minime di gestione”. In questi nuovi soggetti rientrano tutte le concessioni attualmente esistenti, quindi anche quelle relative a chioschi, garantendo gli spazi al noleggio natanti e centri velici. All’interno dell’unità minima di gestione che avranno in utilizzo, i concessionari godranno di un certo grado di libertà per implementare servizi e migliorare l’esperienza degli utenti. Anche per questo, potranno valutare la distribuzione delle aree libere al proprio interno.

I chioschi bar

Il nuovo piano introduce un certo grado di flessibilità sia per quanto riguarda la superficie occupabile sia per la forma delle strutture. Nel dettaglio, sarà possibile ampliare il chiosco fino a una superficie massima di 42 metri quadrati con lato lungo di 7,5 metri e lato corto di 5,5 metri, senza escludere forme diverse da quella quadrata o rettangolare. La superficie totale di pertinenza potrà raggiungere al massimo i 150 metri quadrati. Questo possibile sviluppo, tuttavia, dovrà essere proporzionale all’incremento di servizi e lo spazio per la posa tavoli dovrà rappresentare il 40% del totale. Ci sarà, inoltre, la possibilità di utilizzare diversamente il piano tetto che non dovrà più essere necessariamente spiovente ma potrà prevedere ad esempio un terrazzo come spazio aggiuntivo per il posizionamento di tavoli e servizi.

Servizi e camminamento

Gli accorpamenti prevedono che tutti i servizi messi a disposizione dallo stabilimento ai suoi utenti siano a beneficio – e a carico – a tutti gli attori che compongono l’unità minima di gestione. Tra le novità previste dal piano anche la creazione di isole ecologiche per efficientare il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti da parte di ogni settore. Il percorso perdonale, di cui il vecchio piano definisce anche il motivo a onda dei piastroni, potrà essere rinnovato purché mantenga omogeneità di realizzazione lungo tutto l’arenile.

Risposta all’erosione

Per garantire la possibilità di erogare servizi all’ospite della città, il nuovo piano adotta una formula di flessibilità nella rimodulazione degli spazi di particolare importanza per le aree soggette a maggiore erosione ma che potrà essere utilizzate anche nelle aree soggette a ripascimento naturale. In altre parole, l’allestimento delle piazzole d’ombra potrà accompagnare l’evoluzione della linea di costa sfruttando i maggiori spazi derivanti dal ripascimento naturale o andando a comprimere altri servizi per garantire la griglia attrezzata.

«La variante al piano particolareggiato dell’arenile è uno dei primi documenti che abbiamo preso in mano nel corso di questa consiliatura, sapendo che gli operatori necessitavano di risposte concreti in tempi estremamente stretti. Riusciamo ad approvare il progetto al 30 dicembre dopo aver superato anche il passaggio in Vas (Valutazione ambientale strategica) – dichiara l’assessore al demanio di Jesolo, Alberto Maschio –. Quella che abbiamo sviluppato è una variante che concede maggiore spazio di manovra agli operatori per disegnare una spiaggia moderna, quindi più bella, più funzionale e più sicura, ma anche capace di valorizzare e tutelare l’ambiente naturale, penso ad esempio l’impegno per mantenere libera l’area della Laguna del Mort e la possibilità di creare isole ecologiche che migliorino il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti».