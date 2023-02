Osellino, lunedì il varo della passerella ciclopedonale tra San Giuliano e Campalto 

È previsto per lunedì prossimo, 27 febbraio, il varo della nuova passerella ciclo pedonale di collegamento tra San Giuliano e Campalto, in corrispondenza del manufatto alle Rotte, lungo l’Osellino.

A comunicarlo è stato il Consorzio di bonifica Acque Risorgive, impegnato nella realizzazione del primo lotto del progetto di riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego. Per il periodo necessario alla messa in opera del nuovo ponte, sarà precluso il transito delle imbarcazioni attraverso il manufatto stesso. Il Consorzio ha già informato dei lavori le associazioni che rappresentano i proprietari di imbarcazioni.

La posa della nuova passerella ciclo pedonale è una delle opere previste nel primo lotto dei lavori, finanziati dalla Regione del Veneto per 5 milioni di euro, oltre alla realizzazione della varice di via Pertini e al rifacimento del manufatto alle Rotte. Mentre i lavori del primo lotto si avviano al termine, il consorzio sta predisponendo, proprio in questi giorni, l’avvio del cantiere dei successivi lotti 2 e 3, dopo aver già aggiudicato i lavori.