Pinguini Tattici Nucleari a San Giuliano: venduti 38 mila biglietti. Band in città una settimana

I biglietti per il grande concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a San Giuliano stanno andando a ruba. Ad oggi, i ticket già venduti per la data zero del tour della band rivelazione italiana sono 38 mila. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in occasione della presentazione del progetto del Bosco dello Sport a Ca' Farsetti.

Pinguini una settimana a Venezia

I Pinguini, oltre a iniziare il proprio tour, si fermeranno un'intera settimana a Mestre, perché proprio in città faranno le prove generali del concerto, che li porteranno anche allo stadio Olimpico di Roma e a San Siro a Milano.

Per Brugnaro si tratta di un risultato possibile grazie ai lavori di ristrutturazione e efficientamento del parco. «Abbiamo posto le condizioni tecnologiche per fissare palchi per i grandi concerti e chiudere l'area con delle barriere mobili che al termine del concerto verranno rimosse. Abbiamo previsto l'infrastrutturazione di bagni e servizi igienici, e abbiamo già completato i sottoservizi. Sarà un concerto di alto livello, - ha concluso - con cui iniziamo a raccontare come Venezia possa rappresentare l'Italia».