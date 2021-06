Ceduto il Kursaal di Chioggia per un milione e mezzo di euro

La città metropolitana nei giorni scorsi ha aggiudicato anche la ex caserma dei vigili del fuoco di Noale per 270mila euro ed è in corso anche la vendita del Kursaal di Jesolo

La Città metropolitana ha comunicato di aver stipulato oggi davanti ad un notaio di Adria il contratto di cessione del Centro Congressi Kursaal, ex sede Apt di Chioggia, all'azienda Gisa, unico concorrente dell’asta pubblica avviata nel febbraio scorso. Il prezzo di vendita è stato superiore alla base d’asta e porterà nelle casse della città metropolitana 1.565.000 euro.

Il centro congressi si trova in Lungomare Adriatico nel mezzo della zona alberghiera, in posizione centralissima, davanti al mare a poche centinaia di metri dallo svincolo sulla statale Romea. Oltre al centro congressi di Chioggia, la città metropolitana nei giorni scorsi ha aggiudicato anche la ex caserma dei vigili del fuoco di Noale per 270mila euro. È, inoltre, in corso, il perfezionamento della vendita del Centro Congressi Kursaal di Jesolo al Comune di Jesolo per un importo pari a 3.040.000 euro. Grazie a queste alienazioni sarà possibile finanziare integralmente il piano opere pubbliche 2021-2023 approvato venerdì scorso in sede di consiglio metropolitano.