Il Veneto legge: al via il "warm up" con sei mesi di letture, incontri e dibattiti

È partita mercoledì la fase di "warm up" dell’8° edizione di “Il Veneto legge”, maratona di lettura ideata e promossa dall'assessorato alla Cultura della Regione del Veneto. L'evento, in programma il 4 ottobre, è una manifestazione che mette insieme gli educatori, lettori, e tutti gli attori della filiera del libro con l’obiettivo di promuovere la lettura e i libri attraverso il coinvolgimento di scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti e non solo.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Da oggi, e fino al mese di settembre, partiranno i primi appuntamenti della fase di riscaldamento, con letture, dibattiti, approfondimenti e conversazioni, organizzati in tutto il territorio regionale. L’elenco aggiornato è consultabile sul sito dell’evento con l’invito, per chiunque voglia organizzare un evento all’interno della Maratona di lettura 2024, di inserirlo nelle due sezioni "riscaldamento" e "maratona" del sito.

«Il Veneto è una Regione tra le più virtuose in tema di libri e lettura - commenta l'assessore alla Cultura, Cristiano Corazzari -. Ogni anno c’è grande partecipazione alla maratona di lettura e non solo. Il Veneto è la Regione che ha più patti di lettura locali a livello nazionale: dei 728 in Italia, 93 sono in Veneto. Conta più di 250 gruppi di lettura, 2 milioni di accessi all’anno nelle biblioteche di pubblica lettura, 4 milioni di volumi prestati nelle biblioteche di pubblica lettura, e le biblioteche di pubblica lettura hanno investito circa un milione di euro in promozione della lettura. Auspichiamo che questi numeri continuino a crescere».