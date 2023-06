Il Veneto è regione dello sport 2024. Speranzon: «Ora agevolare i giovani con basso reddito»

Il Veneto diventa "Regione europea dello sport 2024": un «traguardo rilevantissimo che porta con sé ulteriore visibilità per la nostra terra», come commenta il governatore Luca Zaia, «con straordinarie ricadute sociali ed economiche ed eventi internazionali». La comunicazione ufficiale è arrivata oggi: il Veneto si era candidato al riconoscimento proposto da Aces Europe, associazione con sede a Bruxelles che opera in sinergia con la Commissione europea e in qualità di federazione delle associazioni delle capitali e città europee dello sport per la promozione di politiche sportive nel territorio.

«Un riconoscimento importante - concorda Raffaele Speranzon, senatore veneziano di Fratelli d'Italia - che premia quanto si sta facendo in Regione Veneto per questo ambito. Lo sport è salute non solo fisica, ma, con i suoi valori, anche strumento di integrazione sociale. Ed oggi può essere l'alternativa alla strada per i ragazzini in balia dei cattivi esempi».

«Il mio impegno su questo fronte è sempre stato alto - aggiunge Speranzon - e spero che al più presto si acceleri l'iter in Regione per concretizzare il progetto da me avviato per aiutare economicamente le famiglie del territorio ad iscrivere i ragazzi alle associazioni sportive e supportarle nella spesa delle attrezzature necessarie ai minorenni che si avvicinano allo sport. Questo riconoscimento sancisce la qualità delle nostre strutture, ed è giusto che anche i giovani che non hanno adeguati mezzi economici ma tanta buona volontà possano praticare con passione l'attività sportiva desiderata, diventando magari un giorno dei campionissimi di domani».