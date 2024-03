Venezia 1603 Marco Polo 700

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

È partito il conto alla rovescia per l'annuale celebrazione artistica della fondazione di Venezia che in questo 2024 conta il 1603° compleanno. L'associazione Next Art dedica il tema a Marco Polo per onorare uno dei più grandi viaggiatori della storia. In occasione dei 700 anni dalla sua morte, avvenuta l'8 gennaio del 1324, Marco Polo torna in laguna da protagonista della tradizione artistica veneziana. Il tema del viaggio, della scoperta e dell'incontro con mondi prima solo immaginati, ma anche il viaggio inteso come un percorso alla ricerca di se stessi, per scoprirsi diversi di come si era partiti, sarà al centro dell'edizione 2024 delle celebrazioni organizzate da Next Art.

Un fantastico viaggio che, attraverso l'immaginazione di 20 artisti, volgerà lo sguardo ad oriente sulle tracce del percorso che l'allora giovane Marco intraprese alla scoperta di nuove meraviglie. Ma anche un viaggio di formazione attraverso confini e culture, impensabile all'epoca, che ha cambiato il destino di Marco, giovane ambasciatore di Venezia e del mondo allora conosciuto. Gli artisti che hanno realizzato le opere, hanno impersonato Marco Polo: immedesimandosi nel viaggiatore (ma anche scrittore, ambasciatore e mercante) "raccontano" un aneddoto della sua vita, un aspetto unico o un racconto, dipingendolo, scolpendolo, disegnando.

La mostra presenterà 20 visioni diverse del viaggiatore interpretate dagli artisti che si sono documentati sulla sua vita. La collezione sarà visitabile dal 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia fino al 25 aprile giorno del Santo Patrono della Città Lagunare. Tutti i lavori sono esposti in due diverse location: 10 opere all'interno della sala espositiva dell'Hotel H10 Palazzo Canova e 10 all'interno degli spazi di Ca' Pier: una residenza del 1300 affrescata dal Cherubini. Le due inaugurazioni sono previste proprio il 25 Marzo, da prima a Palazzo Ca'Pier a Santi Apostoli e poi a Palazzo Canova H10 con vista sul Canal Grande (fronte Ponte di Rialto). Gli inviti saranno esclusivi e i presenti avranno l'occasione oltre di conoscere gli artisti, e le opere, anche di "dialogare" con Marco Polo interpretato da Danilo Lazzarini, attore e consulente storico veneto che ha verificato l'attinenza storica delle opere della collezione.

Sarà presente la dott.ssa Elena Cesca di "Via delle Spezie": esperta che parlerà dell'influenza che il viaggiatore veneziano ha avuto nella repubblica, in tutto il dogado e oltre. L'esperta in spezie, inoltre, terrà un seminario intitolato "Un tè nella Serenissima" il giorno 13 aprile; un'esperienza sensoriale ed informazioni storico-culturali che porterà i partecipanti a vivere un'esperienza unica. Sarà l'occasione per rivivere le affascinanti tradizioni orientali che hanno accompagnato Marco Polo nei suoi viaggi, e che sono state poi fonte di contaminazione culturale a tutti gli effetti grazie al suo ritorno a Venezia e soprattutto grazie agli scambi commerciali resi possibili dalla "via della seta". Con il patrocinio della Regione Del Veneto, le iscrizioni saranno aperte al pubblico dal 25 marzo sul sito www.associazionenext.it.

"L'Associazione Next Art celebra Venezia per la sua fondazione e lo fa assieme a degli artisti provenienti da più parti del mondo – spiega il presidente Daniele Cellini - aver scelto Marco Polo come tema, per i suoi 700 dalla scomparsa, ci rafforza come identità culturale: un esponente tra i più significativi e fra i maggiori rappresentanti della sua vocazione internazionale, un uomo che ha intrapreso uno dei più avvincenti viaggi della storia, tra Europa e Oriente, destinato a lasciare un segno indelebile nei rapporti tra i popoli – continua Cellini - ed è proprio da qui che gli artisti hanno elaborato le proprio opere originali, trasformando la mostra in una collezione unica al mondo, la sola di opere contemporanee dedicate a Marco Polo".

I protagonisti delle opere, non solo dal Veneto, ma anche dalla Slovenia, Romania, Colombia o dal resto d'Italia: e la mostra assume un carattere internazionale. A gratifica degli artisti, l'organizzazione collabora con l' Atelier Castaldi, galleria d'arte, che selezionerà, attraverso le opere esposte, uno degli autori da portare nei propri spazi in centro a Portogruaro (VE); ci sarà anche un premio speciale: una statuetta in vetro consegnata dalla location Ca' Pier direttamente ad un artista. Non mancheranno inoltre appassionati compratori amici dell'associazione Next Art sempre presenti alle inaugurazioni pronti ad acquistare opere di pittori e scultori anche emergenti.

Da sempre, anima e promotore delle celebrazioni del 25 marzo in Venezia, è stato Luigi "Kiko" Checchini, da poco scomparso, ma che ha lasciato un forte segno nel tessuto sociale e culturale della città. Infatti Next Art ha realizzato da quest'anno una statuetta in vetro in suo onore: un leon in moeca con la scritta "Dalla Tradizione Il Futuro". Filosofia che il compianto Kiko portava avanti con i suoi festeggiamenti – parla il fratello Carlo – sostenendo molte realtà che con un piede nella tradizione sono sempre pronte a fare un passo in avanti. Il premio creato contribuirà a mantenere vivo il ricordo di una persona che amava la sua città in maniera folle e smisurata, premiando chi con lo stesso spirito contribuirà con la propria arte per Venezia. Ringraziamo anche l'artista Simone De Bortoli dell'Associazione Next che mette la firma al Leon in Moeca".

A sostegno dell' Associazione, si riconferma per il secondo anno consecutivo, l'azienda agricola Ponte1948, pronti a contribuire alla divulgazione delle tradizioni partecipando in maniera attiva con le iniziative della Next Art. Continua inoltre la partnership con l'Associazione Venessia.com per tutta la parte social e di comunicazione.

Tutti gli artisti in esposizione: Stefania Melis (Veneto), Cinzia Ciciliato (Veneto), Cristina "Crilù" Meotto (Veneto), Nicole Battiston (Veneto), Stiven Frare (Veneto), Valentina Vendrame (Veneto), Serena Dominuco (Veneto), Giuliana Santoro (Veneto), Francesca Richichi (Veneto), Mariangela Baraldi (Veneto), Arianna Favaretto (Veneto), Beti Cotic, (Slovenia), Germana Snaidero (Fvg), Lucia Zamburlini (Fvg), Cecilia Prete (Piemonte), Simona Dragomir (Romania), Boris Veliz (Colombia), e fuori concorso il presidente dell'Associazione Next Daniele Cellini (Veneto), Simone De Bortoli (Fvg) consigliere Next Art e Lorenzo Tommasoni artista fotografo con la tecnica Pin Hole.

Per tutte le info www.associazionenext.it FACEBOOK: www.fb.com/nextassociazione INSTAGRAM: www.instagram.com/nextartevent