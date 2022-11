Venezia, 350mila euro per interventi in 24 edifici di culto

Uno stanziamento di 350mila euro che, sulla scorta delle richieste pervenute al Comune da parte delle confessioni religiose presenti nel territorio comunale e previa istruttoria eseguita dagli uffici preposti, verrà suddiviso per 24 edifici di culto che, grazie a questi fondi, potranno vedere eseguiti lavori che altrimenti non sarebbero potuti essere realizzati. La giunta comunale di Venezia ha approvato oggi la delibera che stabilisce gli interventi.

«Un gesto che rappresenta un significativo investimento per la manutenzione dei luoghi di preghiera delle comunità religiose veneziane, luoghi che spesso sono, anche delicatissimi e preziosi siti di interesse monumentale e culturale per la nostra città - commenta l'assessore alle politiche sociali, Simone Venturini -. Vogliamo, anche in questo modo, dimostrare la forte attenzione e amicizia che lega la città alle nostre comunità religiose. Queste realtà - conclude Venturini - non esauriscono il loro lavoro nella dimensione confessionale, ma sono lievito prezioso di iniziative sociali, educative e culturali che illuminano e innervano la nostra città».

Nello specifico, il contributo andrà alle seguenti strutture: