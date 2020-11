Venezia fa il pieno di stelle Michelin, 8 i ristoranti premiati

La 66esima edizione della Guida Rossa Michelin ha reso nuovamente onore a tanti talenti veneziani assegnando le ambite stelle Michelin a ben 8 ristoranti del territorio. Si tratta di un risultato che soddisfa e fa esulatare l'amministrazione comunale che sottolinea come in questo difficile anno per la ristorazione ottenere una o due stelle Michelin sia un segnale di comprensione e valorizzazione delle eccellenze del territorio veneziano.

«Venezia non e' solo la citta' delle meraviglie artistiche, monumentali e naturali - commenta l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini - ma è anche una città di grandissime professionalita' nel campo della ristorazione e dell'accoglienza. Esprimo quindi vivo apprezzamento e soddisfazione per l'importante riconoscimento tributato ai protagonisti della ristorazione del nostro territorio, imprenditori, chef, sommelier e personale di sala, che ogni giorno, con passione e talento, fanno si' che Venezia offra una delle migliori esperienze gastronomiche d'Italia».

I ristoranti premiati

Comune di Venezia

2 stelle Michelin

la Stella

il Ridotto

1 stella Michelin

L'Oro Restaurant,

l'Osteria da Fiore,

il Quadri

Venissa di Burano

Città metropolitana

2 stelle Michelin

Antica osteria da Cera a Lughetto

1 stella Michelin