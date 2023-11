La città metropolitana di Venezia è seconda in Italia per numero di nuovi alberi piantati

La città metropolitana di Venezia è la seconda città d'Italia con il maggior numero di nuovi alberi piantati tra il 2022 e l'inizio del 2023. Un risultato molto importante che rende Venezia una città sempre più attenta sul piano ambientale. "Risposte concrete sul piano del rispetto ambientale", sono le parole del Sindaco Luigi Brugnaro per questo primato che coinvolge i comuni di Venezia, Martellago, Scorzè, Musile di Piave, Mira, Concordia Sagittaria, Mirano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala e Jesolo.

I dati provengono dagli oltre 730 macro-progetti di nuove forestazioni urbane ed extraurbane censiti su tutto il territorio nazionale ed effettuati con fondi pubblici (Decreto Clima, PNRR, fondi regionali o provinciali) e risorse private. Nel territorio metropolitano, grazie ai fondi del Decreto Clima e del Pnrr, sono 92.037 le nuove piantumazioni messe a dimora in 10 comuni metropolitani per una superficie complessiva di 81,86 ettari. L’investimento complessivo è stato di 4.225.320,82.

La città metropolitana di Venezia ha coordinato, attraverso gli uffici del settore urbanistica, il lavoro di elaborazione dei progetti dei comuni che hanno aderito e quindi la verifica dei criteri richiesti dal Ministero attinenti in particolare alla valenza ambientale e sociale, al livello di riqualificazione e di fruibilità delle aree, ai livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria.

“Il risultato ottenuto da Città metropolitana e certificato da Legambiente è il frutto di una programmazione a lungo termine che risponde alle linee del Piano Strategico e dà risposte concrete sul piano del rispetto ambientale. Parliamo con i fatti! – è il commento del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro – Si parla spesso di troppa cementificazione e di aree sature da investimenti immobiliari, in questo caso il territorio metropolitano dà una forte risposta green, dimostrando di poter e voler pensare all’ambiente e soprattutto al futuro delle giovani generazioni. Il risultato delle piantumazioni degli ultimi due anni lo vedremo crescere negli anni, come il beneficio di queste azioni, certificate dalla stessa indagine dell’Atlante delle Foreste. È un punto d’orgoglio non solo per i comuni he hanno aderito ai due bandi in questi anni, ma anche per il grande lavoro svolto dai nostri uffici, che ringrazio”.