Il documentario "Venezia Altrove" conquista i festival d'oltreoceano e concorre al Bergamo Film Meeting | VIDEO

Dopo l’anteprima internazionale all’Architecture Film Festival di Rotterdam e la vittoria del Premio Best Portrait nel contesto del Festival International du Film sur l’Art di Montréal, il documentario Venezia Altrove diretto da Elia Romanelli concorrerà alla quarantesima edizione del Bergamo Film Meeting, precisamente nella sezione Close-Up. L'anteprima italiana è prevista questa sera presso il Cinema Capitol di Bergamo, alla presenza del regista.

Il film

Venezia Altrove è l’ultimo film del regista e antropologo Elia Romanelli e racconta le molte rappresentazioni e interpretazioni della città lagunare. Seguendo la suggestione letteraria proposta da Italo Calvino ne Le città invisibili, l’autore si interroga sull’iconografia e, allo stesso tempo, sull’unicità del capoluogo veneto. Le infinite rappresentazioni di Venezia nel mondo rafforzano il sedimentarsi di uno stereotipo nell’immaginario collettivo ma, contemporaneamente, ne ribadiscono l’autenticità: non a caso l’interrogativo posto da Romanelli è «Come vive una città nel nostro immaginario?». Il documentario apre così un dialogo con lo spettatore sull'impatto culturale di un luogo, sul potere dell'immaginazione e sulla tragedia della perdita.

La vittoria del Premio Best Portrait a Le FIFA

Recentemente Romanelli ha vinto il Premio Best Portrait alla quarantesima edizione del Festival International du Film sur l’Art di Montréal, una delle più importanti rassegne al mondo dedicate ai film sull’arte.

La giuria – composta dall’attrice Evelyne Brochu, da Silvia Lucchesi, direttrice di Lo Schermo dell’Arte, da Joanna Raczynska, programmatrice della National Gallery of Art di Washington DC, e dal regista Vincent Rimbaux – ha motivato l'onorificenza così: «Sottili e risonanti, questi micro-ritratti di persone comuni provenienti da ambienti disparati condividono tutti un senso comune del loro luogo perfetto: una "Venezia" della mente. Il Prize for Best Picture va a Venezia Altrove, con gratitudine al team per aver riconosciuto il potere e l'illimitatezza dell'immaginazione, per la narrazione soggettiva e per l'abilità nello sviluppo del personaggio attraverso l'immagine e il suono».