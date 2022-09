"Venezia in bici", quasi 200 chilometri di rete: sistemati 20 raccordi

È sempre più ampia e completa la rete delle ciclopedonali sul territorio, così come in aumento è il gradimento per la mobilità alternativa e sostenibile. Tanto che il Comune ha organizzato la “Settimana europea della Mobilità” dedicandola alle bici, dal 16 al 18 settembre, nell'ambito de “Le Città in Festa”, evento che ha il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, il cofinanziamento del PonMetro, e la collaborazione di varie associazioni e realtà cittadine.

Da venerdì a domenica l'iniziativa, come ogni settembre, propone anche quest'anno un programma ricco, hanno spiegato l'assessore comunale alla Mobilità Renato Boraso e il presidente della Municipalità Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, alla presentazione davanti a Villa Erizzo giovedì. Una scelta non casuale, visto che proprio in via Carducci si è recentemente completato il grande intervento per collegare tra loro, e mettere in ulteriore sicurezza (con cordoli o con colorazione delle piste), 20 tratti ciclabili presenti in città.

Il calendario delle iniziative di “Venezia in bici 2022”, prenderà ufficialmente avvio venerdì con “Raccontare i numeri”, il conteggio delle bici in centro città, a cura della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) e con la consegna della nuova mappa delle piste ciclabili. Nel pomeriggio due eventi: alle 17.30, nella corte dell'M9, con “Raccontare la bicicletta” (laboratori per i bimbi dai 6 agli 11 anni); alle 18, nel Chiostro dell'M9, con “Green deal europeo – Cambiamento climatico... a pedali” (una conferenza-spettacolo accompagnata da momenti musicali).

Sabato alle 10.30, all'Auditorium dell'M9, c'è il convegno “La ciclabilità urbana: soluzione energetica, ambientale e sociale”, e, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, nel centro di Mestre, la “Sfilata di bici d'epoca in costume”. Per tutta la giornata sfileranno in via Poerio biciclette storiche e moderne, mentre nei negozi aderenti all'iniziativa “Officine aperte”, si potrà riparare il proprio velocipede ricevendo anche un simpatico gadget.

Domenica infine, per gli amanti dei tour ciclistici ci sono tre percorsi, previa prenotazione, tra i boschi e i forti di Mestre e in centro (con partenza da piazzale Candiani alle 10), al Lido” (con partenza 10.45 dall'M9 di Mestre e dalle 14 dal Lido), e a Sant'Erasmo”(con partenza alle 8.45 dalla chiesa di san Giuseppe in viale san Marco a Mestre o alle 9.30 dall'approdo di San Giuliano). Iscrizione: www.comune.venezia.it/veneziainbici22