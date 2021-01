Venezia e le sue meraviglie protagoniste stasera della prima serata di Canale 5

Secondo appuntamento in prima serata per "Viaggio nella grande bellezza", programma di Canale 5 che questa sera, a partire dalle 21.45, avrà come protagonista Venezia. Ad accompagnare i telespettatori alla scoperta delle belle della città lagunare sarà l'attore Cesare Bocci. L'appuntamento è sulla rete ammiraglia Mediaset, a partire dalle 21.45.

Venezia in prima serata su Canale 5

Venezia sarà esplorata con droni e riprese all'avanguardia in grado di rendere giustizia alla meraviglia della città storica. Tra i luoghi di interesse storico che saranno esplorati Palazzo Ducale, la Peggy Guggenheim Collection, - dove Bocci incontrerà la direttrice Karol Vail - e il Gran Teatro La Fenice.