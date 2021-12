Venezia capitale mondiale della sostenibilità: ok della Regione allo schema di statuto

La Giunta regionale ha approvato lo schema di statuto e ha autorizzato l’avvio della procedura per la nomina e la designazione dei rappresentanti regionali all’interno della fondazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”. Tra i soci fondatori figurano la Regione del Veneto, il Governo, il Comune di Venezia, le istituzioni culturali accademiche, le imprese e le associazioni imprenditoriali.

«Ci siamo mossi per primi con questo atto – dice il governatore Luca Zaia – perché la Regione assegna la massima importanza al futuro di Venezia come capitale mondiale della sostenibilità e l’obbiettivo è di essere operativi quanto prima con la fondazione. Diciamo da tempo che la sostenibilità è l’unico futuro plausibile per la città più bella e più fragile del mondo. Per preservarla e valorizzarla servirà fare un grande lavoro di squadra».