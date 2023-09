Venezia, casting per progetto “Women in love" contro le mutilazioni genitali femminili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Martedì 5 Settembre 2023 - Ieri sera a Venezia è avvenuta la proiezione del film fuori concorso di Luca Barbareschi “The Penitent”, nella doppia veste di attore e produttore. Per l’occasione Benedetta Paravia ha partecipato alla proiezione, con l'anglo-irachena Lady Sarah Archer, coniuge di un noto sceicco, per ringraziare il produttore Barbareschi che presentò proprio a Venezia, lo scorso Dicembre, il progetto artistico-culturale-umanitario di Paravia “Women in Love”, contro il crimine delle mutilazioni genitali femminili, alla presenza della Giunta Comunale di Venezia. Paravia, il cui progetto è patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Città di Venezia, ha ricevuto di recente due premi - al Giffoni Film Festival ed al Marateale - per il suo continuo impegno sociale. Nella sua mostra-evento itinerante “Women in Love”, attraverso le immagini video di 7 donne volontarie, Paravia contrappone l’estasi femminile e quindi la forza della natura, al crimine della violenza. Paravia, che espone anche con il suo nome d’arte Princess Bee, sarà in questi giorni impegnata a Venezia nel casting di sette nuove volontarie per la seconda serie di “Women in Love” che è già divenuto un progetto internazionale quando, lo scorso Ottobre, è stato premiato alla Camera dei Lords a Londra come “Miglior progetto per il potenziamento della condizione femminile” e che verrà supportato dalla Fondazione Terzo Pilastro del Prof. Emanuele Emanuele. “Ringrazio Luca Barbareschi per il cortese invito e il Direttore di Rai Cinema Paolo Del Brocco per la gentilezza e la cura dimostrataci” - ha commentato Paravia alla fine della proiezione. Artista poliedrica, autrice, creative producer e filantropa, Benedetta Paravia aka Princess Bee è tornata in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, dove lavora creando un ponte tra Medio Oriente ed Europa attraverso l’arte, la cultura, la formazione universitaria, le canzoni (di cui una per la pace, “Angels”, patrocinata dall’UNESCO e dalla Santa Sede), i libri, i programmi televisivi e cross mediali al femminile, le sfilate e la solidarietà.