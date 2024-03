Venezia città antispreco: salvati oltre 110mila pasti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Cresce l’impegno nel contrastare lo spreco alimentare a Venezia. A rivelarlo Too Good To Go, la società ad alto impatto sociale e il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari che, in occasione del suo quarto anniversario nel capoluogo veneziano, ha scattato una fotografia sul contrasto allo spreco di cibo in città.

Nel corso del 2023 la community di Too Good To Go di Venezia ha salvato dallo spreco oltre 33.500 mila pasti, pari a oltre 90.450 kg di CO2 eevitata, contribuendo a generare un impatto positivo. Un numero importante che, se si estende il periodo di riferimento dall’arrivo dell'azienda in città, dal febbraio 2020 ad oggi, sale a circa 110.000 pasti. Evidenze che testimoniano un’attenzione crescente anche a livello locale, nei confronti di un tema sempre più rilevante come lo spreco alimentare, per le conseguenze economiche, sociali e ambientali che genera.

Si stima infatti che lo spreco di cibo sia responsabile infatti del 10% di tutte le emissioni di gas serra causate dall'uomo nel mondo (fonte: WWF) e la lotta allo spreco alimentare è indicata come l’azione principale che le persone possono attuare uno per affrontare la crisi climatica in atto, limitando l'aumento della temperatura a soli 2°C entro il 2100 (fonte: Project Drawdown). Secondo un recente sondaggio condotto in collaborazione con YouGov, Il 93% dei rispondenti ha dichiarato di aver modificato le proprie abitudini o di averne adottate di nuove a fronte dell’aumento dei prezzi ed 8 italiani su 10 affermano di essere in cerca di nuove soluzioni sostenibili utili per contrastare lo spreco alimentare. Come può ad esempio essere la app di Too Good To Go, grazie alla quale, in modo semplice e con pochi click, è possibile salvare un’ampia varietà di prodotti ad un prezzo vantaggioso, scoprendo nuovi negozi cittadini, senza rinunciare all’effetto sorpresa.

“Salvare del cibo dall’andare sprecato è un gesto semplice che ognuno di noi può compiere nel proprio piccolo e che, se sommato all’impegno di tutti, può contribuire a generare un grande impatto” commenta Mirco Cerisola, Italy Country Director di Too Good To Go. ”Ci impegniamo quotidianamente nel sensibilizzare tutti sull’importanza del salvare il cibo ancora buono dallo spreco, mettendo a disposizione di utenti e attività commerciali, gli strumenti grazie al quale poter fare la differenza con gesti concreti. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare ma i numeri registrati a Venezia testimoniano come la strada intrapresa sia quella corretta e che la consapevolezza attorno a questo tema sia in costante crescita”.

I partner a Venezia sono oltre 80. Tra gli store preferiti nei quali ritirare le surprise bag - i sacchetti di cibo a sorpresa in vendita a prezzi vantaggiosi - ci sono forni, caffè, pasticcerie e gelaterie, pizzerie e ristoranti. Come ad esempio Acqua Masi, Gelato Fantasy, Pasticceria Nobile e 1000 Coffee and Bakery, per citarne alcuni. “Siamo da sempre attenti al tema dello spreco alimentare e cerchiamo di fare il possibile nel nostro quotidiano per ridurlo. Dal 2022 collaboriamo con Too Good To Go e, grazie a questa partnership, riusciamo quotidianamente a salvare cibo invenduto a fine giornata, offrendo così il nostro contributo nell’arginare lo spreco di cibo” afferma Alberto Nobile, titolare di Pasticceria Nobile. "Collaboriamo dal 2022 e la partnership ci sta dando buoni risultati. Ad oggi siamo riusciti a salvare tanto cibo e siamo contenti, grazie a questa collaborazione, di poter dare nel nostro piccolo il nostro contributo nel ridurre lo spreco alimentare. Inoltre riusciamo ad avere a fine giornata, anche un ritorno economico”, commenta Marco Moretti, Titolare di 1000 Coffee & Bakery.