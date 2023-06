Una "città campus" per rendere Venezia polo attrattivo per studenti e docenti europei

È l'inizio di un percorso che dovrebbe portare Venezia, nei prossimi anni, a diventare una città attrattiva per studenti e docenti, italiani ed europei. La firma del protocollo "Venezia Città Campus" è la pietra angolare di un percorso in divenire e condiviso tra Comune di Venezia, Regione del Veneto, le università lagunari Ca' Foscari e Iuav, Accademia di Belle Arti, Conservatorio Benedetto Marcello e la fondazione "Venezia capitale mondiale della sostenibilità".

Gli attori del progetto hanno messo nero su bianco le linee programmatiche, siglando giovedì l'intesa a Ca' Farsetti, sede del municipio di Venezia. Gli obiettivi sono molteplici, a partire da quello legato all'accessibilità e alla residenzialità. Il sogno, come specificato da Renato Brunetta, è quello di avere 30 mila nuovi universitari in città «nei prossimi cinque dieci anni, che potranno essere residenti a medio lungo termine, e attrarre localizzazioni industriali, che si potranno avvalere proprio di questi ricercatori e studenti». Ma per ospitarli serviranno strutture adeguate. Per il sindaco, Luigi Brugnaro, la possibilità è quella di «creare nuovi edifici su aree compromesse, a Santa Marta, nelle aree ex portuali e alla Marittima».

Tra gli obiettivi del protocollo ci sono anche l'innovazione dell'offerta formativa, il rafforzamento del diritto allo studio e della reputazione internazionale delle università coinvolte e degli istituti, oltre al consolidamento delle relazioni con università europee e allo sviluppo di un'offerta occupazionale di qualità per il futuro dei giovani. L'idea, quindi, è realizzare nella città lagunare un centro di sapere d'eccellenza, capace di attrarre, formare e trattenere giovani talenti con conoscenze avanzate, il tutto all'interno di una comunità che sia moderna, inclusiva e sostenibile.

Un grande progetto, per il quale serviranno grossi finanziamenti. Per raggiungere l'obiettivo, le parti si impegneranno ad attuare il programma degli interventi, ricercando singolarmente, ma anche congiuntamente, fonti di finanziamento regionali, ministeriali e internazionali. «Investire sul futuro è il cuore del nostro progetto - ha detto il primo cittadino Brugnaro -. È una grande scommessa, un accordo politico per i prossimi decenni, trasversale, e aperto a tutti coloro che vorranno remare nella stessa direzione, senza gelosie. L’obiettivo è pensare agli studenti, ai ricercatori, ai professori universitari e alla loro vita rendendo la nostra città attrattiva».

«È una cosa rara vedere così tanti attori insieme, con obiettivi comuni, che sono quelli della crescita del territorio e dei nostri giovani - ha commentato la rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello -. Venezia ha l'opportunità unica di promuovere la cultura in tutti i sensi, ma in collaborazione con il territorio, il privato e le aziende». Il rettore di Iuav, Benno Albrecht, si è detto emozionato per questa firma: «Da giovane, andando in giro nelle altre città d'Europa, vedevo com'erano gestite e provavo un grande rimpianto che in Italia non riuscissimo a fare operazioni di questo tipo - ha detto -. Ora stiamo organizzando progettualità in termini completamente nuovi per il nostro Paese».

Entusiasmo condiviso anche dal presidente dell'Accademia di Belle Arti, Michele Casarin: «Oggi è un giorno importante per la città. Penso non sia mai accaduto di vedere allo stesso tavolo tanti soggetti importanti, impegnati a lavorare su un progetto comune, chiaro, con l'obiettivo di perseguire lo sviluppo della città, centrato sui giovani, sulla ricerca e la cultura». Il presidente del conservatorio Benedetto Marcello ha invece posto l'attenzione sugli studenti: «Sono in molti a chiederci a gran voce "vogliamo vivere a Venezia, vogliamo stare in questa città", anche studenti stranieri. Allo stesso tempo, il progetto può fungere da volano «per rinsaldare rapporti solidi e floridi con università e istituzioni».

Per Brunetta, Venezia ha l'occasione di «tornare ad avere quel ruolo di centro di produzione culturale che le è appartenuto in passato, e che fa parte delle sua identità storica». L'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan, si è invece detta convinta che "Venezia Città Campus" «oltre a essere un'occasione per sostenere i programmi di accessibilità alla residenzialità agevolata», lo è anche per «rivitalizzare la città e fare in modo che i giovani vivano, lavorino e studino in centro storico».