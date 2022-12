Venezia è la città dell'anno per il Gambero Rosso

Il Gambero Rosso elegge Venezia a città dell'anno per il fermento che sta vivendo nell'alta ristorazione alla pari di Napoli. L'arrivo e avvicendamento di chef stellati, la classica offerta di ombre e cicchetti, le trattorie storiche come le Antiche Carampane, ma anche i ristoranti gastronomici di valore e i numerosi bistrò, secondo l'editore enogastronomico, permettono di vivere Venezia come città e non come meta turistica, rendendola affascinante e suggestiva.

«È un risultato importante che ci ripaga dell'impegno comune profuso da pubblico e privato in questi anni e che ci fa guardare al futuro con ottimismo. - spiega l'assessore al Turismo, Simone Venturini - Fa piacere che la testata del settore più influente in Italia indichi Venezia non solo come meta turistica ma come città da vivere a tutto tondo».

Per Venturini, «lo sbarco in laguna di nuovi chef stellati e gli investimenti in qualità del settore alberghiero di fascia alta sono solo la punta di un iceberg che, sono sicuro, regalerà grandi soddisfazioni anche in futuro garantendo nuovi posti di lavoro qualificati e nuove interessanti collaborazioni».