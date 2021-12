La Cocktail Week approda a Venezia. Una settimana di degustazioni per diffondere la cultura della miscelazione

Una settimana di eventi, creatività, gusti studiati nel minimo dettaglio e accostati per creare il drink perfetto. Venezia apre le porte alla Fashion Cocktail week, il format internazionale, lanciato in Italia a Firenze nel 2016 da Paola Mencarelli, che sbarca a Venezia per la prima volta per portare nella città lagunare la cultura della miscelazione e il bere di qualità.

Un tema nuovo per la città che punta a rispolverare un'antica tradizione, come quella del bere miscelato, che sarà possibile riscoprire dal 13 al 19 dicembre nei migliori cocktail bar di Venezia. Sono 26 i luoghi veneziani selezionati dal team di esperti della Venice Cocktail week dove sarà possibile assaggiare, in un itinerario studiato ad hoc, quattro drink, realizzati per l'occasione dai più bravi bartender della città. Oltre agli assaggi la città ospiterà numerosi gli eventi sul tema della mixology veneziana come Masterclass, Night Shift e serate a tema con guest di fama internazionale, ma anche iniziative culturali e attività ricreative per avvicinare il grande pubblico alla scoperta di un’altra Venezia.

«Vogliamo diffondere il bere di qualità e bere responsabile - commenta Paola Mencarelli, fondatrice dell'edizione italiana del format - Questo è il nostro punto di forza, trasmettere la cultura del bere miscelato. C'è una cultura e uno studio deii prodotti che vengono scelti, così come delle tecniche di miscelazione. L itinerario è libero e le persone possono scegliere il tipo di esperienza che si avvicina di più ai propri gusti»

I quattro drink da degustare nella Venice Cocktail Week

Quattro sono i drink Venice Cocktail Week delle Cocktail List #VCW21 dei 26 locali selezionati

Signature Cocktail. Un drink di libera creazione rappresentativo del cocktail bar durante VCW21

Winter Cocktail. Un drink caldo per scaldare gli animi durante il freddo periodo invernale

Twist on Spritz. Un twist sullo Spritz, cocktail tradizionale di Venezia

Cocktail RiEsco a Bere Italiano. Un drink dedicato al MADE IN ITALY con i prodotti italiani delle aziende partecipanti a RiEsco a Bere Italiano.

La lista dei cocktail bar veneziani aderenti all'iniziativa