Venezia: dentisti, Filippo Stefani presidente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Venezia 24 marzo 2022 – Filippo Stefani guiderà per il secondo mandato l’associazione nazionale dentisti italiani di Venezia. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi al termine dell’assemblea provinciale di Andi che ha proceduto al rinnovo del direttivo per il quadriennio 2022-2025.

“La professione odontoiatrica sta attraversando una fase di profondi cambiamenti – spiega il presidente Filippo Stefani – scendono infatti del 6,8% i titolari esclusivi di studio ed aumentano dell’8,5% i collaboratori. Molti giovani non scelgono più di avviare un proprio studio, preferendo altre soluzioni come, ad esempio, quella di collaborare con colleghi o con i grossi centri odontoiatrici low-cost. Le spese di apertura e gestione di un nuovo studio sono troppo alte. Il nostro obiettivo, come associazione, è quello di sottrarli ai centri low-cost dove hanno poca possibilità di crescere professionalmente ed eserciterebbero un’odontoiatria commerciale e non mirata alla salute della popolazione. Dobbiamo portare i giovani negli studi professionali seri dove possono essere protagonisti nel processo del ricambio generazionale di cui la categoria ha bisogno“.

La congiuntura economica non è delle più favorevoli. “Molti dentisti stanno passando al regime fiscale forfettario, collocandosi verso le fasce più basse di reddito – aggiunge Stefani – E parallelamente scende anche, le stime parlano di un 10%, la spesa odontoiatrica delle famiglie che ormai si rivolgono al dentista solo in caso di urgenza”. Nell’immediato, e sul fronte delle iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza, viene confermata, il prossimo 15 maggio, la tredicesima edizione dell’Oral Cancer Day, la campagna annuale di prevenzione del tumore del cavo orale che proseguirà fino al 17 giugno grazie al lavoro degli studi dentistici Andi che effettueranno visite gratuite di controllo per diagnosticare l’eventuale insorgenza di questa grave patologia.

Il nuovo direttivo di Andi Venezia è così composto: Filippo Stefani (Presidente), Stefano Berto (Vicepresidente), Luca Dal Carlo (Segretario sindacale), Mirko Paoli (Segretario culturale), Pietro Valenti (Tesoriere), Dario Linsalata (Segretario) e i consiglieri Gianni Cadamuro, Andrea Zornetta, Gabriele Crivellenti, Giuliano Nicolin, Luca Pellizzato e Giovanni Rizzo.