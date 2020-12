"Venezia è anche un sogno": dieci itinerari per riscoprire la città | VIDEO

Sono dieci gli itinerari proposti dall’autrice Monique Pistolato per (ri)scoprire la città lagunare più nascosta e meno convenzionale in Venezia è anche un sogno. Guida alla città invisibile. L’opera – edita da Ibis Edizioni – è uscita recentemente in un nuova edizione, a dieci anni dalla prima pubblicazione.

«Torno a raccontare Venezia nelle mutazioni del tempo, in viaggi intimi e riparati che mostrano il fascino e la fragilità di una città che non esaurisce mai le parole e lo stupore di chi la incontra – spiega l’autrice –. Si tratta di un'edizione nuova, arricchita con immagini a colori, che coglie i mutamenti avvenuti in questi dieci anni». Gli itinerari sono raccontati in prima persona da Monique, permettendo quindi al lettore di compiere un vero e proprio viaggio durante la lettura. È un accompagnamento nelle retrovie: dal sestiere di Cannaregio al Ghetto ebraico, fino alle isole che costellano la laguna, passando per le bellezze della terraferma e inoltrandosi nell’archeologia industriale di Marghera. E ancora la Giudecca, le Zattere e quelle architetture intrise di storia e arte che hanno decretato l’unicità della città. «È una guida che esplora i quartieri più riparati dai grandi flussi turistici: un itinerario silenzioso attraverso il quale si può scoprire l’interiorità più nascosta di una città che è una vera e propria opera d’arte a cielo aperto» racconta Pistolato.

La decisione di pubblicare una nuova edizione nasce dal desiderio di Monique di raccontare i cambiamenti vissuti da Venezia in questi anni. Numerosi sono infatti gli approfondimenti relativi agli eventi che hanno colpito recentemente il capoluogo veneto – come l’acqua granda dello scorso anno – e le curiosità sulle nuove attività locali: «Voglio offrire l’occasione a tanti lettori lontani di viaggiare con me, soprattutto in questo periodo di pandemia» conclude l’autrice.

Chi è Monique Pistolato

Figlia di genitori emigrati all’estero, vive e lavora a Venezia da sempre. Fin dal suo esordio come autrice ha sempre lavorato sul racconto. In questo volume coniuga l’affetto per la sua città, l’amore per la narrazione e la passione per i viaggi. Per Ibis ha pubblicato anche la raccolta Un’altra stanza in laguna (2005), La carta non è impaziente. Lettura e scrittura: piccole forme di eternità (2012) e Sotto il cielo di tutti (2016).