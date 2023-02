A Venezia si discute di nuovo artigianato come motore di rigenerazione

Venezia come capitale del nuovo artigianato. Parte da questo tema il ciclo di incontri con cui la Fondazione di Venezia discute pubblicamente delle proprie iniziative e dei propri progetti di carattere sociale, economico e culturale a favore del territorio e delle sue comunità. E lo fa con un’iniziativa focalizzata sul nuovo artigianato quale motore di rigenerazione economica, urbana e sociale, in una riflessione che muove dalle esperienze di riferimento, locali e internazionali, per proporre un nuovo percorso di sviluppo. L’appuntamento è per domani, venerdì 3 febbraio, alle ore 10.30, presso la sede della Fondazione in Rio Novo.

L'appuntamento

La mattinata sarà l’occasione per confrontare le diverse esperienze e prospettive di sviluppo di una filiera delle arti e dei mestieri che include la formazione, la ricerca, l’innovazione, la creatività, e per riflettere sugli effetti di rigenerazione sociale e urbana connessi a un nuovo sviluppo di questo settore.

Al panel saranno presenti Elena Donazzan, assessore all'Istruzione - Formazione - Lavoro - Pari opportunità della Regione Veneto, e Simone Venturini, assessore alla Coesione Sociale, Turismo, Sviluppo Economico, Lavoro e Residenza Comune di Venezia, oltre a Benno Albrecht, rettore di IUAV, e Caterina Carpinato, delegata della Rettrice di Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello.

«Come dimostrano modelli di riferimento internazionale, da Parigi a Lisbona - dichiara Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia - i processi di valorizzazione e innovazione delle attività produttive di settori chiave della nostra cultura hanno ricadute non solo sul piano economico, ma anche quali strumenti di crescita del capitale umano delle nostre comunità e di grande forza rigenerativa sul piano sociale e urbano».

Upskill Venezia: seconda edizione

Al termine del panel verrà presentata la seconda edizione di Upskill Venezia, il progetto nato dalla Fondazione di Venezia in collaborazione con Upskill 4.0 spin-off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si tratta di un progetto rivolto alle medie e piccole imprese, agli enti del terzo settore, alle associazioni culturali e ai soggetti no profit della città metropolitana di Venezia che intendano avviare progetti di innovazione e di sviluppo in team con gruppi di studenti degli Istituti Tecnici Superiori (Its). Anche a questa seconda edizione partecipano otto aziende rappresentative della realtà veneziana.